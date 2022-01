Delia Duran tiene banco nelle dinamiche del Grande Fratello Vip 6. La moglie di Alex Belli si è scatenata nella notte durante la festa organizzata in piscina, dove si è cimentata in una serie di balli super provocanti che non sono passati inosservati.

Delia ha prima scelto di chiudere il suo matrimonio con Alex togliendosi la fede nuziale e poi ha dato spettacolo in piscina, mostrando un certo feeling con Gianluca che ha subito ammesso di voler approfondire la conoscenza "sotto le coperte".

Delia si scatena al GF Vip e lascia Alex Belli

Nel dettaglio, Delia Duran è apparsa a dir poco scatenata durante la festa organizzata nella casa del Grande Fratello Vip, dove i concorrenti hanno scelto di spostare la consolle in piscina e di fare un party che ha visto la moglie di Belli al centro dell'attenzione.

Prima di gettarsi a capofitto in questa festa, Delia ha comunicato l'intenzione di chiudere definitivamente con il marito Alex Belli.

Senza troppi mezzi termini, ha confermato di aver preso la sua decisione: ha lasciato l'attore in diretta tv al GF Vip e si è tolta anche la famosa fede nuziale, simbolo del loro amore.

Una scelta diretta e precisa quella di Delia, che questa volta sembra non voler tornare indietro sui suoi passi, intenzionata a voltare pagina definitivamente e quindi a chiudere la relazione con Alex.

Gianluca e Delia complici nella casa del GF Vip

Subito dopo questa decisione, Delia si è scatenata nel cuore della notte e lo ha fatto diventando la protagonista della festa in piscina.

La modella venezuelana si è cimentata in una serie di balli altamente provocanti che non sono passati inosservati nella casa del GF Vip e successivamente ha dato spettacolo anche con il nuovo arrivato Gianluca Costantino.

I due, infatti, si sono cimentati in una serie di balletti e a un certo punto Delia si è messa sulle spalle del ragazzo, ballando in piscina e divertendosi come non mai.

Delia e Gianluca pensano già al 'sotto le coperte'?

I due si sono anche messi a parlare da soli per qualche minuto senza il microfono, così come ha subito notato Jessica: complice anche l'alto volume della musica presente in piscina, Delia e Gianluca non sono stati bacchettati dalla regia (come spesso accade con gli altri vipponi).

I colpi di scena non sono finiti qui, perché nella notte scatenata di Delia c'è stato anche un momento in cui la donna si è avvicinata a Gianluca e gli ha sussurrato qualcosa nell'orecchio, attenta a non farsi sentire dagli altri.

Dopo il messaggio di Delia, Gianluca ha esclamato: "Dove te lo dico sotto le coperte", quasi a voler intende di approfondire la conoscenza anche sotto le famose coperte del GF Vip.