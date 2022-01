L'atteggiamento e il modo di fare di Barù all'interno della casa del Grande Fratello Vip continua ad attirare un bel po' di critiche e polemiche. In queste ultime ore a scagliarsi duramente nei confronti del concorrente è stata la principessina Lulù, che non ha affatto gradito il modo in cui Barù ha trattato sua sorella Jessica, tanto da definire il suo atteggiamento e il suo comportamento "orribile".

Lulù si scaglia contro Barù per il suo comportamento nella casa del GF Vip

Nel dettaglio ci sono stati una serie di episodi che in queste ultime settimane hanno visto protagonista Barù all'interno della casa del Grande Fratello Vip e che in più occasioni hanno scatenato accese polemiche.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca, più di qualche volta, si è lasciato andare a una serie di battutine a tratti volgari, che non sono passate inosservate all'interno della casa, rivolte in primis nei confronti della principessina Selassié.

Ebbene, alla luce di questa situazione Lulù ha scelto di dire la sua all'interno della casa e non si è fatta problemi a sparare a zero contro Barù per difendere sua sorella.

Lulù spara a zero contro Barù e difende sua sorella Jessica

"Non mi piace come ti tratta, ti tratta come se fossi un ce... a pedali, come se fossi un mostro. E non è bella questa cosa. È orribile, orribile", ha sbottato Lulù, che ha puntato duramente il dito contro Barù per il suo modo di fare all'interno della casa, in primis nei confronti di Jessica.

Da qui la decisione di Nathaly di evitare di rivolgergli la parola all'interno della casa del GF Vip, almeno per una serata.

Insomma, il comportamento di Barù continua a essere diviso e a rincarare la dose nei confronti del concorrente ci ha pensato anche Nathaly Caldonazzo, la quale ha ammesso di non aver gradito il fatto che le abbia dato della "donna arrap...".

"A Delia ha detto che è tutta di plastica. Ma chi te se fila", ha sbottato Nathaly anche lei sul piede di guerra nei confronti di Barù.

Soleil Sorge di nuovo in crisi e vicina all'addio al Grande Fratello Vip

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime giornate all'interno della casa del GF Vip, occhi puntati anche sulle vicende di Soleil Sorge, la quale ha raccontato di non aver vissuto una notte facile.

Il motivo? L'ex protagonista di Uomini e donne ha svelato ai suoi compagni di gioco Davide e Katia di aver fatto i conti con un attacco di panico nel cuore della notte, ma ha scelto di gestire da sola la situazione e di non svegliare nessuno.

Al risveglio, però, Soleil è apparsa in forte crisi, tanto da prendere nuovamente in considerazione l'idea di abbandonare in anticipo il cast del programma.