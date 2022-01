Spuntano delle novità di Amici di Maria De Filippi, dal daytime in onda il 26 gennaio 2022. Alessandra Celentano ha avviato un casting di latino, al fine di trovare un latinista che possa sostituirsi a Mattia nella scuola. Alice è stata convocata da Veronica Peparini, che le ha proposto di farle da insegnante insieme a Celentano.

Si sono aperte delle nuove sfide per Lda e Crytical. In particolare Anna Pettinelli ha proposto al figlio di Gigi D'Alessio di mettersi alla prova sull'inglese, assegnandogli una canzone in lingua straniera. Rudy Zerbi ha risposto proponendo all'allievo della collega la cover di una ballad da cantautore, per vederlo in altre vesti che non siano quelle del rapper.

Amici, Mattia rischia grosso

Anche dopo la 17^ puntata di Amici 21, andata in onda su Canale 5 il 23 gennaio 2022 su Canale 5, Mattia è stato costretto al riposo forzato, in seguito all'infortunio subito a un piede e pertanto rischia il banco di latinista, quando si fa sempre più vicino il via al serale del talent.

Alessandra Celentano è entrata nel vivo dei casting indetti per la ricerca di un nuovo latinista che possa subentrare nella scuola al suo posto, in previsione di un suo possibile ritiro. All'infortunato la produzione Mediaset ha mostrato una clip contenente le prime immagini dei casting di latino, dov'è emersa anche una inaspettata novità: Celentano ha intenzione di mettersi anche alla ricerca di una latinista, che possa aggiungersi ai concorrenti ammessi al serale dello show.

Alice accolta dall'insegnante Veronica Peparini

Prosegue a gonfie vele il percorso di studio nel ballo che la new-entry Alice ha intrapreso nella scuola di Maria De Filippi, sotto l'ala protettrice di Alessandra Celentano.

L'ex ginnasta ha ricevuto una convocazione di Veronica Peparini in presenza della maestra di danza classica.

Per l'occasione, Peparini si è proposta alla giovane come insegnante, al fine di rendere la preparazione tecnica dell'allieva più completa, con l'intento di farla crescere in più stili.

Lda di nuovo in prova: nuova sfida anche per Crytical

Per il canto, ci sono novità per ciò che concerne Lda e Crytical. Anna Pettinelli ha destinato un rvm al figlio d'arte, in cui gli assegna la cover di Beautiful day degli U2.

Una prova cover che - a detta della conduttrice radiofonica - è volta a far crescere Luca D'Alessio sul canto in inglese, ma non solo. La scelta è anche quella di mettere alla prova l'allievo di Rudy Zerbi sulle note di un brano che non è del suo stile Pop: "Ciao Lda, è giunto il momento di cantare in inglese e di uscire dalla comfort-zone. Io vorrei testarti sull'inglese e su un pezzo rock. Uscire quindi dai binari delle tue composizioni".

Nell'assegnazione non è previsto che Luca D'Alessio possa personalizzare la hit con l'aggiunta di barre, come è sua consuetudine fare a ogni prova cover. "Il problema per me è l'inglese, ma mi piace come assegnazione. La trovo volta alla mia crescita", è stata la reazione del figlio d'arte.

A questo punto Rudy Zerbi ha convocato l'allievo della collega, Crytical, in sala-prove, per un'assegnazione, comunicando al rapper la volontà di metterlo alla prova nel cantautorato, sulle note di Ultimo. Nel mezzo della convocazione è però intervenuta adirata Pettinelli, che ha quindi contestato Zerbi: "Non è una cosa adatta a Crytical. Io dico che non se ne parla proprio".