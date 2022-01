In questa edizione del Grande Fratello Vip le dinamiche vengono innescate non solo dai concorrenti dentro la casa ma anche dai fan che seguono il programma. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 dicembre, alcuni supporter di Lulù Selassié hanno infatti deciso di far passare sopra la casa un aereo per mostrare il loro supporto alla ragazza. Nel messaggio si incitava la principessa, sottolineando come sia amata da 'tutta l'Italia". Nell'aereo, poi, era presente anche la scritta "No al razzismo". Proprio quest'ultima frase è stata quella che ha scatenato malumori tra i concorrenti.

Barù ha accusato alcuni concorrenti di non essere coerenti

Il messaggio contro il razzismo, presumibilmente, è una stoccata ai danni di Katia Ricciarelli. Nelle scorse settimane, la soprano e Lulù sono state protagoniste di numerosi scontri, durante i quali entrambe hanno usato dei toni molto forti l'una contro l'altra. Proprio durante uno di questi confronti, Ricciarelli ha detto alla principessa di tornare a studiare nel proprio paese, facendo probabilmente riferimento alle origini etiopi della ragazza.

Questa affermazione non è passata inosservata, con diverse persone (sia dentro che fuori la casa, come ad esempio Miriana Trevisan e Clarissa Selassié) che hanno accusato la cantante lirica di razzismo.

Anche Barù non ha preso bene quanto avvenuto, prendendo le distanze.

Tornando all'aereo passato per Lulù, ciò che ha portato allo sfogo Barù è stato il comportamento che alcuni concorrenti hanno avuto con Lulù. Tra coloro che sono corsi ad abbracciarla, infatti, c'erano alcuni concorrenti (come, ad esempio, Manila) che durante gli scontri hanno preso le difese della Ricciarelli.

Questo atteggiamento, giudicato incoerente dal nobile, lo ha spinto a definire alcuni dei vipponi come "incoerenti".

Anche la soprano non ha preso bene l'aereo per Lulù

Ma, come era semplice da pronosticare, l'aereo per Lulù non è stato ben accolto neanche da Katia Ricciarelli. La soprano, infatti, ha silurato le parole presenti nell'aereo definendole "cag..e", sindacando soprattutto sull'affermazione secondo la quale tutta Italia starebbe dalla parte di Lulù.

Insomma, l'atmosfera nella casa continua a essere tesa e si ha la sensazione che basti veramente poco per far scattare delle nuove litigate. Nelle ultime ore, ad esempio, uno scontro si è avuto tra Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Barù. Questi ultimi, in particolare, hanno avuto la "colpa" di aver chiamato "vecchietta" la soprano, che non l'ha presa per niente bene. A nulla è servita la giustificazione dei due, che hanno tentato (invano) di convincere la cantante della loro volontà ironica.