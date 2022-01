Anche se Manuel sembra molto felice accanto a Lulù, molti suoi compagni del Grande Fratello Vip sono convinti del fatto che al suo fianco ci vorrebbe un altro tipo di ragazza. Dialogando tra loro Manila, Barù e Katia hanno concordato nell'affermare che la principessina non andrebbe bene per Bortuzzo. Il nuotatore viene considerato un ragazzo "d'oro e puro", mentre Selassiè è stata attaccata per i suoi modi di fare all'interno della casa.

Il parere dei protagonisti del GF Vip

Dovrebbero mancare circa due settimane all'addio di Manuel al GF Vip. È stato lo stesso giovane a svelare la data del suo ritiro dal reality (14 o 17 gennaio) nel corso di un'informale chiacchierata con gli altri vipponi.

Da quando si è fidanzato ufficialmente con Lulù, Bortuzzo si è un po' allontanato dal resto del gruppo e questo non ha fatto altro che alimentare i Gossip e le critiche nei suoi confronti e in quelli della principessina.

Qualche sera fa, ad esempio, alcuni concorrenti si sono ritrovati in una zona della casa per commentare l'unica, almeno per il momento, coppia della sesta edizione.

Il primo a esporsi su questo argomento è stato Barù: "Vogliamo dire una cosa seria su Manuel? Per me è una persona carina, pura e ottima ma... Sarò sempre vicino a lui, ma c'è un ma", ha fatto sapere il nipote di Costantino della Gherardesca davanti alle telecamere.

L'affondo alla coppia del GF Vip 6

"Mi avete capito, vero?

Non va bene, non va bene per niente", ha aggiunto Barù facendo probabilmente riferimento a Lulù e all'influenza che ha su Manuel da quando si sono fidanzati all'interno della casa più spiata d'Italia.

Il neo concorrente, dunque, si accoda a tutte quelle persone che credono che la principessina stia solo "rovinando" il percorso del 22enne nel reality, riducendolo a un'avventura da vivere in coppia e isolata dal resto del gruppo.

"Siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda", ha detto Manila, che ha puntato il dito contro Selassiè.

Katia ha provato ad attribuire a Bortuzzo una frase che poteva essere interpretata come un attacco alla principessina e al suo essere un po' troppo asfissiante ("Come faccio a liberarmi di lei"), ma pare che quelle parole fossero riferite esclusivamente al programma e alla volontà del ragazzo di tornare alla sua vita dopo quasi quattro mesi di reclusione.

L'anticipazione sull'addio di Bortuzzo al GF Vip

Manuel è stanco e, nonostante sembri felice e innamorato, non vede l'ora di lasciare il GF Vip.

Parlando con Carmen e Katia a cena, ha anticipato che a breve abbandonerà il gioco e tornerà alla sua vita di sempre, quella fatta di allenamenti, amici e musica.

"Me ne vado il 14 o il 17 gennaio", ha fatto sapere il giovane ai compagni d'avventura prima che la regia cambiasse inquadratura per evitare ulteriori spoiler su un colpo di scena che dovrebbe avere luogo tra un paio di settimane.

Vedendo le facce stupite delle coinquiline, il ragazzo ha aggiunto: "Pensavate che restassi fino a marzo? No!".

Insomma, Manuel è pronto a dire addio al reality Mediaset a quattro mesi esatti dal suo esordio tra le mura di Cinecittà.

Lulù è a conoscenza delle intenzioni del fidanzato e, sebbene sia triste di proseguire il percorso nella casa da sola, accetta la situazione per amore e con la convinzione che questa storia possa riprendere felicemente lontano dalle telecamere.

Di parere opposto, però, sono alcuni vipponi. Giucas, ad esempio, di recente ha commentato così il futuro della coppia: "Lui ora è contento, ma fuori finirà. Durerà da Natale a Santo Stefano. Lei non è la persona giusta".