Katia Ricciarelli, concorrente del Grande Fratello Vip, è in queste ore al centro delle polemiche per delle frasi rivolte ad altri partecipanti in particolare nei confronti Lucrezia Selassié.

I concorrenti in casa si trovano sostanzialmente divisi in due fazioni, tra chi è a favore di Ricciarelli e chi no. Miriana Trevisan, a tal proposito, è arrivata a ipotizzare di uscire dalla casa perché non accetterebbe le esternazioni della cantante lirica. Secondo Miriana e Lulù, Katia andrebbe squalificata per il suo comportamento e per le sue frasi, a loro detta, razziste.

A difendere Ricciarelli sono invece Manila Nazzaro e Soleil Sorge, convinte che le frasi dette da Katia siano soltanto un pensiero forte, seppur espresso con termini forti.

Manila e Soleil appoggiano Katia

Katia Ricciarelli negli ultimi giorni è nel mirino per delle frasi che alcuni hanno considerato razziste nei confronti di Lucrezia. A tal proposito, la coinquilina Miriana Trevisan ha chiesto a gran voce che la redazione prenda dei provvedimenti.

In difesa di Ricciarelli sono invece intervenute Soleil e Manila, che hanno giustificato i comportamenti della donna. Secondo l'ex Miss Italia, dentro la casa si starebbero prendendo due pesi e due misure, in quanto anche la stessa Lulù più volte si è dimostrata maleducata e avrebbe usato frasi poco piacevoli.

"Dietro alle frasi di Katia c'è una persona con mille valori e tanta generosità. Perché dietro a dei termini forti di Katia c'è comunque un pensiero molto profondo", ha detto Manila sulla cantante lirica.

Soleil ha appoggiato il pensiero di Nazzaro tanto da affermare: "È una donna che va rispettata". Sorge ha avuto da ridire anche sull'atteggiamento che Lulù adotta dentro il GFVip, definendola come una persona volgare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I fan su Twitter contro Katia Ricciarelli

Il pubblico da casa intanto è sempre molto attento alle dinamiche del GFVip e diversi fan non hanno gradito le esternazioni della Ricciarelli, tanto che il 5 gennaio, ci sono state delle urla contro la cantante lirica fuori dalla casa di Cinecittà.

Alcuni telespettatori, in particolare su Twitter, in queste ore stanno usando l'hashtag #FuoriKatia.

Un utente, ad esempio, ha scritto: "Non è possibile che tutto questo vada in tv, in un programma seguito da milioni di ragazzini che potrebbero usare questi termini". Una donna, invece, ha postato una foto che ritrae Katia, Manila e Soleil e ha scritto: "Le vedete queste tre? Ecco, non siate mai così nella vita".