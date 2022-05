Negli ultimi mesi si sono infittite le voci che vedrebbero Barbara D’Urso lontana dalla Mediaset. La conduttrice napoletana, infatti, ha il contratto in scadenza a dicembre e le possibilità che Piersilvio Berlusconi non le rinnovi il contratto sarebbero alte, dati i bassi ascolti dei programmi “dursiani”. Secondo alcune voci arrivate a Fanpage, pare che il contratto verrà rinnovato, ma con un compromesso: d’Urso sposterà Pomeriggio 5 nello studio utilizzato da Mattino 5 e dai vari Tg di rete.

Possibile rinnovo per Barbara d’Urso: la conduttrice condividerà lo studio con Panicucci, Vecchi e le redazioni dei Tg

Per i fan di D'Urso ci sarebbero buone notizie: la presenza della conduttrice in Mediaset pare essere stata confermata. Secondo alcune indiscrezioni, Piersilvio Berlusconi avrebbe deciso di rinnovarle il contratto solo dopo un compromesso: la conduttrice dovrà registrare Pomeriggio 5 nello studio 15 di Cologno Monzese, ovvero dove vanno in onda Mattino 5 e i vari Tg della rete. Grazie all'uso di uno studio più piccolo, i costi per l'azienda si ridurrebbero e, di conseguenza, non ci sarebbe bisogno di diminuire i contratti. Già il 2 Maggio i telespettatori hanno potuto constatare questo cambio di rotta, in quanto la stessa D'Urso è andata in onda nel nuovo studio di Pomeriggio 5: "Da oggi cambia qualcosa, sono orgogliosissima di essere nello studio delle news.

In uno studio super tecnologico, uno dei più moderni d’Europa. È un record: questa trasmissione in una sola stagione ha cambiato ben 4 studi, ma nonostante questo siete sempre lì incollati al televisore".

Contratto senza esclusiva anche per Barbara d’Urso?

Se il rinnovo di D'Urso andasse a buon fine, probabilmente il nuovo contratto avrà le stesse caratteristiche dei contratti sottoscritti da Mediaset negli ultimi anni, ovvero senza esclusiva.

Questa clausola, inoltre, consentirebbe a D’Urso di portare avanti altri progetti. Recentemente, lo stesso Berlusconi ha spiegato questo nuovo elemento contrattuale in occasione dell’uscita dall’azienda della conduttrice Alessia Marcuzzi: “Non siamo più soliti fare dei contratti in esclusiva, facciamo dei contratti a chi ha prodotti in onda”.

Pomeriggio 5 in onda fino a metà giugno

Oltre a una nuova location condivisa con Panicucci, Vecchi e i vari Tg della rete Mediaset, Pomeriggio 5 verrà prolungato fino a metà giugno almeno. Il 2 maggio, infatti, D'Urso ha annunciato che il suo programma pomeridiano non finirà come previsto a maggio, ma terrà compagnia ai suoi fedeli telespettatori anche durante i primi caldi estivi.