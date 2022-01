La puntata di Un Posto al sole di venerdì 7 gennaio 2022 in onda su Rai 3 alle 20:45 e in streaming su RaiPlay chiude questa settimana di programmazione.

Le anticipazioni raccontano che Rossella sarà ancora molto dubbiosa in merito alla sua situazione con Riccardo. A darle dei consigli sarà Silvia, con la quale sembra aver recuperato - almeno in parte - la fiducia persa dopo la scoperta del tradimento con Giancarlo. Attenzione però, perché nei prossimi episodi la situazione di Ross diventerà ingestibile a causa della presenza della ex moglie di Crovi, Virginia.

Nel frattempo, Speranza continuerà a interrogarsi sui suoi sentimenti, destabilizzata dai continui cambi di atteggiamento di Vittorio, che non sa appartengano a un suo piano volto a farla "disinnamorare" di lui.

Le anticipazioni di Un Posto al sole di venerdì 7 gennaio

Rossella sta attraversando un periodo molto complicato. Nel giro di poco tempo ha visto la sua famiglia andare in pezzi ed è stata proprio lei la prima a scoprire il tradimento di Silvia con Giancarlo. Nonostante Michele abbia provato a dare una seconda possibilità al suo matrimonio, non è riuscito a fidarsi di nuovo di Silvia. Deluso per questo fallimento, Michele ha voluto provare a riscattarsi in campo lavorativo, accettando di trasferirsi a Milano.

Riccardo sembrava essere la luce nel tunnel per Rossella, almeno fino a quando non è partita con lui alla volta di Bolzano. In questa magica città, Crovi ha rivisto la ex moglie Virginia, della quale Ross non ha mai saputo nulla. Le anticipazioni della puntata di Un Posto al sole di domani raccontano che Riccardo sarà ancora convinto di voler riconquistare Rossella, dopo un loro primo chiarimento.

Silvia spinge Rossella a vivere un amore leggero

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole, vedremo Silvia e Rossella di nuovo vicine. Ross sta provando a dare di nuovo fiducia alla madre, raccontandole i suoi problemi d'amore.

Silvia spingerà Rossella a vivere la sua relazione con Riccardo con più leggerezza, aspettando che la situazione diventi più chiara.

Peccato che i problemi siano molto più grossi di quanto Ross creda.

Speranza ancora in dubbio, spoiler Un Posto al sole

Marina continuerà a essere certa che a diffondere la notizia che il grano del Pastificio Rosato non sia di provenienza italiana sia Lara e non la perderà d'occhio.

Nel frattempo, Speranza sprofonderà di nuovo nei suoi dubbi sentimentali una volta salutato Vittorio in partenza per Oslo [VIDEO].

Ci sarà anche un momento molto divertente nell'episodio di venerdì di Un Posto al sole: Renato, senza avvalersi dell'aiuto di Camillo, rischierà di fare una figuraccia epocale con Raffaele.