Alex, in arte Alessandro Rina, è uno dei cantanti dell’edizione appena terminata di Amici di Maria De Filippi. Sabato 21 maggio è stato intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin.

La conduttrice, oltre a parlare del percorso del cantante, ha affrontato il discorso 'Cosmary'. I due si sono conosciuti ad Amici, poi però la frequentazione è stata interrotta dall’eliminazione della ballerina, avvenuta prima del serale di Amici.

Alex e l’amore nato ad Amici

E’ da poco terminato il programma Amici di Maria De Filippi. Come di consueto, i finalisti sono stati invitati come ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin.

Il 21 maggio, infatti, sono stati intervistati Albe, Serena, Michele, Sissi, Alex e il vincitore Luigi. Per quanto riguarda Alex, si è parlato molto del suo amore per Cosmary. A tal proposito, la padrona di casa Silvia Toffanin ha chiesto ad Alex come andasse la conoscenza tra i due. Come si è già potuto notare durante Amici, il cantante è molto timido e riservato, per questo si è soltanto lasciato scappare un: “Va... va bene”. Cosmary è uscita dal programma di Amici a seguito di una sfida voluta da Veronica Peparini, per questo la ragazza non ha avuto la possibilità di continuare la sua frequentazione e non ha avuto accesso al serale. La sfida era stata vinta dal ballerino John Erik.

Il cantante racconta chi ha visto dopo la finale

Dopo i primi momenti di imbarazzo, Alex si è lasciato andare e ha raccontato le sue sensazioni dopo l’uscita da Amici della ballerina: “Quando lei ha lasciato Amici è stato un colpo, era una conoscenza che stavamo facendo e interromperla appena nata è stata un colpo forte. Lei è stata la prima persona che ho visto dopo la finale”.

Nonostante la timidezza di Alex, il ragazzo ha fatto una promessa: “Sicuramente troverò sempre il tempo per Cosmary tra le cose che faccio”. La conduttrice, inoltre, ha ricordato che quelle parole le stava sentendo anche la ballerina, poiché in quel momento si trovava dietro le quinte.

È amore tra i due ragazzi?

Silvia Toffanin, da ottima conduttrice, non ha potuto non fare la domanda che tutti i fan della coppia stavano aspettando di sentire: “Ma è amore?".

Dopo i primi tentennamenti e dopo aver chiesto consiglio anche all'amica Sissi, presente in quel momento, Alex ha detto: “Devo per forza dire sì…”.

In quel momento il cantante era visibilmente in imbarazzo, mentre la conduttrice era molto felice della confessione del ragazzo. L'intervista è terminata con una sua esibizione in una delle sue ultime canzoni 'Non siamo soli'. Inoltre, il cantante ha scelto, insieme al vincitore di Amici Luigi Strangis, la nuova casa discografia 21Co, una nuova etichetta di Amici, fondata da Giordana Angi, Briga, l’autrice televisiva Emanuela Sempio e dal figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Gabriele.