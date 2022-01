La casa del GFVip ormai è divisa in due fazioni: da un lato il "gruppo" capitanato dalle sorelle Selassié mentre dall'altro quello di Katia Ricciarelli. Dal momento che Manuel Bortuzzo ha deciso di schierarsi con le Principesse, complice la liaison con Lulù, il 22enne si è distaccato da Manila Nazzaro. Per questo motivo l'ex Miss Italia ha deciso di scrivere una lettera al coinquilino.

Lo sfogo dell'ex Miss Italia

Manuel a breve abbandonerà la casa di Cinecittà per tornare agli impegni presi prima del Reality Show. Nel pomeriggio di mercoledì 12 gennaio, Manila ha deciso di scrivere una lettera al 22enne.

I due coinquilini in principio erano molto legati, ma gli ultimi avvenimenti hanno portato il giovane a prendere le distanze da chi è vicino a Ricciarelli. Parlando con Soleil, l'ex Miss Italia ha raccontato perché ha deciso di scrivere a Bortuzzo.

Secondo quanto riportato da Nazzaro, Manuel si è dissociato perché per il suo punto di vista non si può discutere per cose futili. La 44enne pugliese ha ammesso di sentire la mancanza del coinquilino: "Ho capito che lui non mi vuole parlare". A quel punto Manila è scoppiata in lacrime nel ripensare ai bei momenti trascorsi con il nuotatore.

La versione di Soleil

Dopo avere ascoltato lo sfogo di Manila, Soleil ha cercato di rassicurarla. Secondo l'influencer italo-americana, Manuel non si è staccato per le ultime discussioni.

Al contrario si sarebbe allontanato per auto-difesa: sapendo che a breve dovrà lasciare la casa di Cinecittà, non vuole soffrire nel lasciare le persone a lui più care.

In realtà, il 22enne ha cominciato a prendere le distanze dal gruppo di Katia Ricciarelli quando ci sono stati i litigi con le sorelle Selassié. Nel dettaglio, Bortuzzo non ha gradito le esternazioni a sfondo razzista pronunciate dalla cantante lirica ai danni di Lulù.

Di conseguenza, il diretto interessato si è allontanato da tutte coloro che hanno continuato a difendere a spada tratta Katia.

La stoccata di Ricciarelli

Nel frattempo, Katia Ricciarelli ha puntato il dito contro Manuel Bortuzzo. Il motivo? Secondo la cantante lirica, il 22enne da quando ha intrapreso una relazione con Lulù ha cambiato mentalità.

Parlando con Soleil Sorge, Ricciarelli ha chiosato: "Il suo occhio è cambiato, adesso è duro". La 75enne si è detta sicura che Manuel non si più quello di quando è arrivato al GFVip.

A tal proposito la soprano si è augurata che Bortuzzo abbandoni il reality show al più presto, in modo da non peggiore il suo atteggiamento: "Sembra diventato quasi cattivo, non so...". Al contrario Soleil ha confidato di vedere Manuel cambiato, ma non cattivo. Secondo l'influencer italo-americana, il 22enne è solo stanco della "reclusione".