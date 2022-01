Il cast del Grande Fratello Vip 6 perde i pezzi: nelle prossime settimane, infatti, almeno due concorrenti abbandoneranno la casa per tornare alla loro quotidianità. Infatti Manuel Bortuzzo ha informato i compagni che si ritirerà il 14 o il 17 gennaio, mentre nelle scorse ore anche Gianmaria Antinolfi si è esposto per anticipare che il suo addio al reality avverrà lunedì 24. Domani sera, intanto, una tra Federica, Carmen e Soleil sarà eliminata definitivamente dal gioco: si tratterà sarà della meno votata dal pubblico.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Gennaio sarà un mese determinante per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Due concorrenti sono pronti ad abbandonare la casa dopo una lunghissima reclusione, e l'hanno già anticipato ai loro compagni d'avventura.

L'ultimo in ordine di tempo ad essersi esposto sul suo futuro tra le mura di Cinecittà, è Gianmaria. Dopo aver preso un sonoro "due di picche" da parte di Federica (che a lui ha preferito un uomo che stava frequentando prima di iniziare il programma di Canale 5), Antinolfi ha preso una decisione importante e sofferta.

In un breve video che Amedeo Venza ha condiviso nelle sue Instagram Stories in queste ore, si sente l'imprenditore sussurrare all'orecchio di Manila la data e le motivazioni del suo imminente ritiro.

"Io il 24 gennaio vado via", ha detto il napoletano all'amica dopo una giornata faticosa e ricca di scontri soprattutto con la ex Soleil Sorge.

Il bivio del concorrente del Grande Fratello Vip

Quando Manila gli ha chiesto perché vuole lasciare la casa più spiata d'Italia tra una decina di giorni, Gianmaria ha detto: "Non ce la faccio più, e poi il 1° febbraio devo tornare a lavorare".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarebbero fondate, dunque, le voci che sono circolate di recente su una specie di bivio di fronte al quale si sarebbe ritrovato il vippone. Gabriele Parpiglia, infatti, in una recente intervista ha fatto sapere che i datori di lavoro del napoletano gli avrebbero chiesto di prendere una decisione definitiva: tornare ad esercitare la sua professione dopo quattro mesi oppure rimanere al Grande Fratello Vip ma rischiando di perdere il posto.

Stando a quello che ha confidato a Nazzaro, l'imprenditore avrebbe scelto di tutelare la sua vita lontano dai riflettori e di abbandonare il gioco per non rimanere disoccupato.

La decisione di Bortuzzo sul Grande Fratello Vip

Se Gianmaria si è detto pronto a lasciare il programma lunedì 24 gennaio, un altro storico concorrente dovrebbe precederlo.

Nei giorni scorsi, infatti, Manuel ha informato i coinquilini che la sua avventura al Grande Fratello Vip sta per finire.

"Vado via il 14 o il 17 gennaio", ha anticipato il giovane.

"Pensavate che sarei rimasto fino a marzo? No", ha aggiunto Bortuzzo nello spiegare agli altri vipponi le motivazioni della sua decisione, presa a circa un mese di distanza da quella di restare in gioco dopo la notizia del prolungamento del format per volere di Mediaset.

Lo sportivo, dunque, aveva accettato solamente di trascorrere le festività tra le mura di Cinecittà: passata l'Epifania, il 22enne ha annunciato il suo addio per ragioni di salute.

Il padre del ragazzo ha rilasciato un'intervista per confermare la news ma anche per far sapere ai fan che Manuel lascia il GF per tornare ad allenarsi come si vede e per riprendere possesso della sua vita di sempre.

Lulù è a conoscenza di tutto e si è detta felice se il fidanzato starà meglio lontano dai riflettori. La principessina non ha dubbi sul sentimento che la lega a Bortuzzo, quindi ha accettato col sorriso la sua decisione di abbandonare la casa e lei dopo oltre quattro mesi di convivenza.