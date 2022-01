L'ingresso di Delia Duran nella casa del GFVip ha smosso gli equilibri. In un primo momento Miriana Trevisan aveva deciso di ascoltare e dare consigli alla nuova coinquilina. Nella giornata di mercoledì 19 gennaio, però, la showgirl ha deciso di prendere le distanze. Parlando con Nathaly Caldonazzo, Miriana si è detta spiazzata sul fatto che Duran abbia deciso di dare un'altra chance ad Alex Belli.

Lo sfogo di Trevisan

In seguito all'ingresso della modella sudamericana, Miriana aveva trovato un'alleata. L'ex ragazza di Non è la Rai, infatti, non ha mai nascosto la sua antipatia per Soleil.

Dunque, si era immediatamente schierata dalla parte di Delia.

Nella giornata di mercoledì 19 gennaio, però, è accaduto qualcosa che ha fatto cambiare idea alla showgirl. Nel dettaglio, Duran avrebbe confidato di voler dare una seconda chance ad Alex Belli. Parlando con Nathaly Caldonazzo, Miriana ha ammesso di essere rimasta basita: "Ci sono cose che non mi tornano". La diretta interessata ha sostenuto di non riuscire a comprendere il fatto che Delia abbia deciso di non lasciare più il marito. A tal proposito Trevisan ha ammesso di essersi stranita e di avere preso le distanze dalla nuova coinquilina.

'Non mi metto più in mezzo'

Nel corso della chiacchierata con Nathaly, Miriana ha rivelato cosa le ha detto Delia sul matrimonio con Alex.

Nel dettaglio, la modella sudamericana ha confidato di essere tornata sui suoi passi, perché con Belli ha costruito qualcosa di molto importante in questi anni. Sulla base di quanto ascoltato Trevisan ha deciso di farsi da parte: "Da oggi non mi metto più in mezzo". Ma non solo, Miriana ha confidato alla coinquilina di avere ricevuto una confidenza particolare da Delia: "Quasi piangendo mi ha detto che è confusa".

Come rivelato dalla showgirl, in passato la moglie di Alex sarebbe passata sopra ad una cosa molto più grande del presunto tradimento con Soleil Sorge. Dunque, Miriana Trevisan ha preferito non entrare più in questa storia.

Delia non vuole più lasciare Belli

Delia Duran aveva deciso di lasciare Alex Belli. Sulla casa di Cinecittà era volato un aereo con una dedica indirizzata a Soleil e Alex.

Mentre l'influencer italo-americana ha ironizzato sulla vicenda, la modella è scoppiata in lacrime.

Parlando con Miriana, Manila e Katia, Duran aveva ammesso di essere stanca di soffrire. Poi, aveva rivelato l'intenzione di interrompere il matrimonio con l'ex attore di Centrovetrine. Come spiegato dalla modella sudamericana, il marito non avrebbe compreso realmente la sua sofferenza. A distanza di qualche giorno, però, Delia è tornata sui suoi passi.