Su Rai 1 continuano gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore. Le storie dei protagonisti continuano ad essere sempre più complesse, tra avvicinamenti e rapporti che invece sembreranno essere arrivati al capolinea. Infatti, mentre tra Tina e Vittorio scoppierà la passione nelle prossime puntate, tra Ezio e Veronica la situazione sarà sempre più complessa. La donna nutrirà sempre più dubbi nei confronti del marito e sarà proprio nella puntata che andrà in onda il 21 gennaio che tra i due ci sarà un confronto. Ezio però, non sarà del tutto sincero con Veronica e quest'ultima lo noterà.

Spoiler Il Paradiso del 21 gennaio: Ezio prova a tranquillizzare Veronica

La puntata numero 90 della sesta stagione vedrà l'arrivo di un confronto tra Ezio e Veronica. L'uomo dirà alla donna di amare solo lei, cercando di tranquillizzarla in tutti i modi. Purtroppo però, le cose tra i due sembreranno non essere comunque idilliache. Nel loro rapporto sarà evidente che qualcosa non va, soprattutto per via della mancanza di dialogo e della distanza venutasi a creare.

Gemma invece, sarà sempre più in apprensione per lo stato emotivo della madre. Tra Zanatta e Gloria ci sarà una discussione inaspettata. Intanto, Irene verrà a conoscenza che la sua casa è stata messa in vendita. La donna sarà molto preoccupata e si chiederà cosa le accadrà una volta rimasta senza un'abitazione in cui stare.

Al Paradiso ci sarà sempre più affanno per via dei preparativi della nuova collezione. Tina e Vittorio saranno sempre più vicini. Conti riuscirà a far cantare Tina e questo porterà i due ad avvicinarsi ancora di più.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore al 28 gennaio: scoppia la passione tra Tina e Vittorio

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Tina e Vittorio saranno colti in flagrante da Roberto mentre si baciano.

Agnese non vedrà di buon occhio l'avvicinamento tra la figlia e Conti. Per la tale ragione, Agnese deciderà di mettersi in contatto con Sandro. Quest'ultimo, dopo tanto tempo, si ritroverà faccia a faccia con Amato. Adelaide invece, si preparerà ad affrontare il processo sul caso Ravasi con molta preoccupazione.

Al Paradiso verrà accolta la proposta di Romagnoli sulla collaborazione con gli americani.

Peccato però che tutto precipiterà non appena si scoprirà dell'esistenza di una clausola sfavorevole per Il Paradiso. Tra Dante, Vittorio e Umberto avrà luogo una forte discussione. Quando Beatrice scoprirà la clausola, si sentirà presa in giro da Romagnoli. Nel frattempo, Gemma sarà sempre più in apprensione per lo stato d'animo della madre, deciderà di contattare Gloria per mezzo di una lettera.