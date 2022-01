Clima ancora teso all'interno della casa del GF Vip e, a distanza di qualche ora dalla puntata serale di ieri condotta da Alfonso Signorini, Nathaly Caldonazzo è tornata a puntare il dito contro Soleil Sorge. Tra le due inquiline della casa di Cinecittà c'è stata un'accesa discussione legata al fatto che Nathaly voleva cambiare postazione sul divano per cercare di avere delle luci migliori e Sorge non l'ha presa bene. Secondo la showgirl non ci sarebbero dubbi sul fatto che l'atteggiamento di Soleil sia quello tipico di una persona maleducata.

Scoppia la lite tra Nathaly e Soleil in diretta al GF Vip

Nel dettaglio, durante la puntata serale del GF Vip di ieri sera, Nathaly ha scelto di cambiare postazione sul divano e di avvicinarsi maggiormente a Soleil Sorge, dato che dove si trova la giovane influencer, ci sarebbe una migliore luce.

La reazione di Soleil, però, non è stata delle migliori: ha chiesto a Caldonazzo di non cambiare posto e quindi di non avvicinarsi a lei sul divano durante gli appuntamenti del prime time.

La reazione di Nathaly non si è fatta attendere: stufa del modo di fare di Soleil all'interno della casa di Cinecittà, non ha perso occasione per bacchettarla in diretta, tanto poi da decidere di nominarla.

Duro attacco di Nathaly che sbotta contro Soleil Sorge al Grande Fratello Vip

Insomma tra le due inquiline della casa di Cinecittà si è aperta una nuova frattura e, anche questa mattina, Nathaly non ha perso occasione per sbottare contro Soleil, tanto da lasciarsi andare a delle considerazioni molto forti nei confronti della sua "rivale".

"Mi ha detto: ma che ti devi seguire qui adesso?", ha raccontato Nathaly questa mattina a Miriana Trevisan, svelandole quello che è successo ieri sera durante la diretta e che l'ha portata ad avere l'ennesimo battibecco con Soleil Sorge.

"Abbiamo segni, rughe, cose lei alla sua età non ha. Però non puoi sentirti proprietaria del posto.

Perché allora sei presuntuosa, saccente, capricciosa e anche maleducata", ha sbottato duramente la showgirl e attrice che ancora una volta ha puntato il dito contro l'ex protagonista di Uomini e donne.

'Ci fa brutta figura lei', sottolinea Nathaly contro la 'rivale' Soleil (Video)

"Ma ci fa brutta figura lei", ha aggiunto ancora Nathaly, secondo la quale Soleil non avrebbe fatto una bella figura nel momento in cui l'ha "cacciata" via dal divano.

"Questa è prepotenza. Anche Marini che dice: mi ha spinto fuori dal confessionale", ha sottolineato subito Miriana Trevisan.

"Nessuno è padrone di casa questa casa. Siamo tutti di passaggio, tutti ospiti, chi entra prima chi entra dopo", ha chiosato Nathaly.