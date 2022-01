Nella casa del GF Vip i colpi di scena non mancano mai e, durante la diretta del 14 gennaio, Barù non ha risparmiato una nuova frecciatina contro le dinamiche stesse della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Ancora una volta, senza troppi mezzi termini, Barù ha "demolito" quello che succede all'interno del Reality Show e quelli che sono i colpi di scena che vengono proposti di settimana in settimana. Parlando con Alessandro e commentando l'ingresso in casa di Delia Duran, Barù non ha nascosto che tutti ormai sono all'interno di un "circo".

Delia Duran entra nella casa del Grande Fratello Vip e affronta Soleil Sorge

Nel dettaglio, la puntata del 14 gennaio sera del GF Vip 6 è stata caratterizzata dall'arrivo in casa di Delia Duran.

La moglie di Alex Belli, dopo aver messo in discussione il matrimonio con l'attore per il suo avvicinamento sospetto con Soleil Sorge, ha scelto di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà e lo ha fatto come nuova concorrente ufficiale di questa edizione.

Un duro colpo per Soleil Sorge che, fin dal primo momento, ha dovuto confrontarsi con le frecciatine al vetriolo che venivano scagliate dalla sua rivale, decisamente su tutte le furie e pronta a prendersi la sua rivincita.

Un ingresso che, in parte, i concorrenti di questo GF Vip si aspettavano da un po' di tempo.

Barù 'demolisce' le dinamiche del GF Vip 6

Nelle ultime puntate del GF Vip, infatti, Alfonso Signorini aveva lasciato intendere chiaramente che ci sarebbero stati dei nuovi ingressi, lasciando intendere proprio il fatto che sarebbe arrivata una "nemica" di Soleil.

Immediata la reazione di Barù che nel momento in cui ha assistito all'ingresso in casa di Delia Duran, non ha risparmiato delle nuove stoccate al vetriolo nei confronti del reality show, tanto da demolire le dinamiche di questa sesta edizione del GF Vip.

Parlando con Alessandro Basciano, Barù è stato molto chiaro e sincero nel parlare di "circo".

'Tutti dentro al circo', sbotta Barù parlando del Grande Fratello Vip

"Non tiriamoci fuori dal circo, siamo tutti dentro al circo consapevoli di dove siamo venuti, me compreso", ha esclamato Barù senza troppi mezzi termini e con la consueta schiettezza che lo contraddistingue da quanto ha varcato la soglia della porta rossa del GF Vip.

Un'analisi lucida e soprattutto veritiera quella di Barù, che ancora una volta dimostra di essere uno dei concorrenti più schietti e sinceri di questo GF Vip, motivo per il quale nel giro di poche settimane è diventato tra i volti più amati dal pubblico social.

I fan, infatti, sperano di vederlo trionfare o quanto meno di vederlo arrivare alla finalissima di questa sesta edizione in programma a marzo.