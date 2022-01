Katia Ricciarelli, concorrente del Reality Show Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, mal sopporterebbe vari vipponi presenti all'interno della casa. Negli ultimi giorni la cantante lirica è la protagonista indiscussa dei litigi e nella giornata di ieri 4 gennaio, Katia Ricciarelli si è scagliata contro Nathaly Caldonazzo, una new entry del programma. Quest'ultima è stata accusata da Ricciarelli di aver portato malumore all’interno del GfVip. A commentare la reazione della cantante ci sono state Miriana e Lulù, che la hanno definita "boss mafioso".

Secondo Nathaly, invece, la reazione della cantante sarebbe stata scaturita dall’invidia e dalla sua infelicità.

Katia sbotta contro Nathaly

Nella giornata di ieri 4 gennaio, nella casa del Grande Fratello Vip, è scoppiata una vera e propria bomba che porta il nome di Katia Ricciarelli. La cantante lirica, nota per il suo carattere difficile da gestire, ha pesantemente litigato con la nuova vip Nathaly Caldonazzo. Successivamente alla discussione Ricciarelli ha detto alla concorrente, puntandole il dito: "Da quando sei arrivata tu è nebbia totale...te lo posso mettere io per iscritto... questa me la pagherai con quella faccia che ti ritrovi".

L’indifferenza di Nathaly mentre la vecchia la insulta.

Io in ginocchio per questa donna 🛐#GFVIP pic.twitter.com/lbe8MrDABs — Imjack_v (@ImjackV) January 4, 2022

Lulù e Miriana contro Ricciarelli: "Che è il boss mafioso?"

La reazione di Katia ha scosso gli animi della casa. Alcuni vipponi non hanno gradito il tono che è stato usato dalla concorrente.

In particolare, Lucrezia Selassié e Miriana Trevisan, che all'interno della casa si sono spesso scontrate con Ricciarelli, si sono opposte al comportamento della cantante. Lulù pochi giorni fa è stata pesantemente insultata da Katia, tanto che la stessa Trevisan ha chiesto provvedimenti. Su quest’ultima, invece, Katia ha detto di reputarla una pessima madre.

Per tali ragioni, era inevitabile una reazione da parte delle due donne, che nello specifico hanno commentato: "Che è il boss mafioso... la mafia?". A rincarare la dose c’è stata Jessica che, presente in quel momento, ha aggiunto: "Non la ferma nessuno, stanno sempre tutti zitti".

Nathaly Caldonazzo accusa Katia di essere invidiosa

Nathaly, alle parole di Katia, ha trovato conforto in Jessica e Lulù Selassié e Miriana. La Caldonazzo si è lasciata andare in uno sfogo, giudicando in maniera lapidaria la cantante lirica. Secondo la donna, Katia sarebbe infelice e invidiosa degli altri. Caldonazzo ha argomentato così la sua posizione in merito alla discussione: "Non si rende conto che fa una brutta figura?... Rovina l'atmosfera perché è un'infelice e tutti dobbiamo essere degli infelici come lei... che si curi la sua invidia, che bruttezza".