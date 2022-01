Nella casa del Grande Fratello Vip continua a tenere alta l'attenzione Delia. Nella giornata di ieri, è arrivato un aereo con un messaggio per Soleil e Alex, situazione che ha fatto "crollare" la giovane Duran: in giardino, con gli immancabili occhiali neri, non ha trattenuto le lacrime.

Poco dopo la donna ha stupito gli altri concorrenti dichiarando di voler lasciare definitivamente Alex. La sua scelta pare essere stata condivisa da tutti, compresa Katia Ricciarelli. Le donne della casa sono state vicine a Delia, che ha trovato un po' di comprensione in un momento così difficile.

Ma le cose hanno preso poi una piega diversa.

GF Vip: Delia dice di voler lasciare Alex Belli in diretta tv

L'aereo per Alex e Soleil è stata la "goccia che ha fatto traboccare il vaso".

Delia, stanca di essere presa in giro dal marito, ha detto di volerlo lasciare in maniera definitiva. Una decisione che era già nell'aria visto che, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, la modella aveva chiesto una pausa di riflessione a Belli.

Delia ha trovato supporto in Manila, con la quale ha anche parlato di Soleil. Nonostante le incomprensioni passate, Duran ha provato a fare un passo verso Sorge, che ha rassicurato in merito al suo rapporto con la bella Nazzaro. Un gesto che ha stupito non poco il pubblico, che sta cominciando a conoscerla meglio.

Qualche ora dopo, Delia ha avuto modo di parlare con Katia riguardo la decisione di lasciare Alex. Con aria risoluta, Ricciarelli l'ha invitata a farsi forza e di portare avanti la sua decisione.

Le due hanno anche ipotizzato che, nella nuova puntata del Grande Fratello Vip, sicuramente Alfonso Signorini parlerà della questione.

A tal proposito, Katia ha consigliato Delia: ''Ribadisci la tua posizione, ma non con le lacrime agli occhi''.

Alex Belli risponde a Delia (Foto)

Delia ha confessato di soffrire ancora molto, ma di essere stanca di soffrire e di essere presa in giro da Alex. Belli, sul suo profilo Instagram, ha postato un lungo messaggio a lei rivolto.

Alex, dopo aver ricordato la data nella quale è iniziata la storia d'amore con Delia, ha scritto: ''Sei libera di fare le tue scelte, io sarò con te nel bene e nel male''.

Katia dubbiosa su Delia al GF Vip: 'Io non avevo questi alti e bassi' (Video)

Dopo aver consigliato e dato supporto a Delia, Katia ha avuto modo di parlare con Kabir, al quale ha spiegato cosa stava succedendo e della scelta di Duran di lasciare Alex.

Katia sembra avere dei dubbi su Delia: "Ieri piangeva, stamattina piangeva, oggi finito tutto''. Ricciarelli ha fatto un confronto con la propria personale esperienza, trovandola molto diversa: ''Sono stata giovane anche io, ho amato e sono stata amata, ma non avevo questi alti e bassi''.

L'atteggiamento di Delia non convince nemmeno Barù che, a differenza di Katia, non ha avuto remore a esprimere i dubbi alla diretta interessata: ''Mi puzza un po' tutto, mi sembra orchestrato per cavalcare l'onda'', le ha detto durante una pausa pubblicitaria della diretta della puntata di lunedì scorso.