Lunedì 17 gennaio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e non sono mancati i colpi di scena, a partire dal confronto tra Delia e Alex. Belli, in collegamento dallo studio, ha preferito salutare e ringraziare Soleil per le parole di stima e vicinanza che mostra sempre all'interno della casa, "asfaltando" Delia, che si è sentita piuttosto esclusa. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Soleil, che non ha perso tempo per ricordare alla rivale in amore quanto in realtà Alex abbia maggiori attenzioni per lei. La situazione è diventata più calda durante una pausa pubblicitaria, con Barù a ruota libera nei confronti di Duran.

GF Vip, Barù dice la sua a Delia: 'Potresti stare a casa e prendertela con il colpevole generale'

Nella puntata del 17 gennaio del Grande Fratello Vip in prima serata, Signorini ha invitato Soileil e Delia a un chiarimento, ma sembra alquanto improbabile che le due vadano d'accordo. La stessa Duran, in una pausa pubblicitaria, lo ha ribadito a Barù.

Quest'ultimo non ha avuto mezzi termini e ha detto la sua riguardo tutto ciò che è accaduto tra Alex Belli e Soleil, rivolgendosi a Delia: ''Inutile che te la prendi con lei (Soleil), potresti stare a casa e prendertela con il colpevole generale'', riferendosi a suo marito.

Delia ha ribadito a Barù di essere d'accordo sul fatto che Soleil non sia l'unica responsabile, opinione condivisa anche da Alessandro.

Barù non crede alla crisi tra Alex e Delia: 'Mi puzza un po'

Proseguendo con la discussione, Barù ha spiazzato Delia riguardo le dinamiche che si sono create tra lei, Soleil e Alex: ''Ho anche ipotizzato che sia tutto orchestrato per stare sulla cresta dell'onda', ha detto lo chef.

Delia ha ovviamente negato, riportando il discorso sul poco feeling che c'è tra lei e Soleil.

Tuttavia Barù è andato avanti per la sua strada: ''Non dico che sia tutto finto, ma un po' mi puzza''.

Se fosse davvero tutta una montatura, dice Barù, sarebbe "geniale", anche perché non ha nascosto di divertirsi molto con questo tipo di dinamiche. Anzi, si è detto contento dell'entrata di Delia che, senza dubbio, porterà parecchio scompiglio all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Barù non nega che Delia abbia sofferto per quanto successo tra Delia e Alex, ma crede che sotto ci sia qualcosa di poco chiaro. La stessa Duran ha ammesso: ''Certo, ne siamo consapevoli che se ne sarebbe parlato''.

Intanto Alex continua a fare il tifo per Soleil, difendendo ancora una volta il loro "amore", un legame che va al di là di ogni logica e che intende preservare a tutti i costi. Della stessa idea è Soleil, come ha ribadito nella puntata del GF Vip del 17 gennaio.