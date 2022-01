Il Paradiso delle signore 6 prosegue con nuove puntate e secondo le anticipazioni di mercoledì 26 gennaio al centro delle scene ci sarà Gemma che scoprirà la verità di Ezio e Gloria. Sarà un giorno importante anche per Tina e Vittorio che si lasceranno andare alla passione, mentre Dante conquisterà la fiducia di Beatrice ma non quella di Umberto. Guarnieri, infatti, inizierà ad avere qualche dubbio sull'affare con gli americani. Infine Salvatore si interesserà all'appartamento in cui vive Irene e la ragazza proverà a convincere il padrone di casa a rinunciare alla vendita dell'immobile.

Dante conquisterà la fiducia di Beatrice, ma non quella di Umberto

Al Paradiso delle signore 6, quella di mercoledì 26 gennaio sarà una puntata molto ricca di novità e colpi di scena e le vicende dei protagonisti arriveranno ad importanti sviluppi. Una delle scene che catturerà l'attenzione del pubblico vedrà Gemma ascoltare per caso una conversazione tra Gloria e Veronica al grande magazzino. In questo modo, la ragazza scoprirà che la madre di Stefania è la capocommessa e si spiegherà anche lo strano comportamento di sua madre in famiglia: come reagirà? Nel frattempo, Dante sarà soddisfatto di essere riuscito a conquistare la fiducia di Beatrice e a fare abbassare le difese della cognata di Vittorio.

Passione tra Tina e Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, nella puntata di mercoledì 26 gennaio, l'affare con gli americani ormai convincerà sia Beatrice che Vittorio, ma Umberto inizierà a sospettare che qualcosa non vada nel contratto di Dante Romagnoli e vorrà chiarire ogni dubbio.

Nel frattempo, Vittorio e Tina decideranno di abbattere tutti i muri che impedivano ai loro sentimenti di lasciarsi andare e si abbandoneranno alla passione, ma il foulard della giovane cantante finirà sotto il letto del dottor Conti.

Salvatore penserà a dove poter vivere con Anna: anticipazioni puntata di mercoledì 26 gennaio

Le anticipazioni della puntata del 26 gennaio de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Salvatore si mostrerà davvero deciso a fare il grande passo con Anna, tanto che cercherà una casa in cui vivere con la sua fidanzata e costruire una famiglia con lei. A catturare l'interesse del figlio di Agnese sarà l'appartamento in cui vive Irene, comodo anche perché non lo costringerebbe a vivere lontano dalla madre e stravolgere le sue abitudini. La signorina Cipriani, tuttavia, non vorrebbe affatto lasciare la casa e contatterà il padre di Gabriella, per convincere il padrone di casa a cambiare idea e a rinunciare alla vendita dell'appartamento.