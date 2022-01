“Voglio pensare ai fatti miei e basta”. Sophie Codegoni risponde a muso duro ad Alessandro Basciano dopo il confronto in sauna al termine della puntata del 7 gennaio del GF Vip. Una reazione che ha infastidito l’ex tentatore che ha replicato in maniera stizzita: “Cambio stanza, ti prendi le responsabilità di quello che dici. Mi hai rotto”. Dopo le incomprensioni della sera prima l’ex tentatore e la ventenne hanno litigato pesantemente sia per quanto accaduto in trasmissione durante la scelta dei preferiti sia per alcune divergenze di vedute sul loro rapporto.

L’imprenditore genovese si aspettava un altro approccio in puntata dalla coinquilina dopo che le aveva chiesto pubblicamente di diventare la sua fidanzata. “Vuoi di più? Ad oggi provo questo” - ha risposto stizzita la modella che aveva manifestato già il suo risentimento per aver preferito Gianmaria Antinolfi nella votazione palese per l’immunità. “Mi interessa essere la sua preferita, non della casa. Non deve esserlo Gianmaria e questo mi ha dato fastidio” - ha affermato durante uno sfogo con Giucas Casella.

Alessandro vota Gianmaria Antinolfi tra i preferiti e fa arrabbiare Sophie Codegoni

Fino a poche ore fa il rapporto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembrava viaggiare a gonfie vele.

Fin da subito l’ex tentatore ha manifestato il suo interesse per la ventenne che, dall’altra parte, non aveva nascosto un’attrazione per il genovese. Nel giro di pochi giorni si è passati dalla tenerezze ai baci passionali con il giovane imprenditore che ha deciso di compiere un passo importante inginocchiandosi davanti all’ex tronista di Uomini e Donne e chiedendole di diventare la sua fidanzata alla presenza dei compagni di avventura.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un gesto che la modella sembrava aver apprezzato ma a distanza di un giorno tra i due sono sorte le prime incomprensioni. Basciano ha avvertito un momento di tristezza per la mancanza del figlio.

Alcuni vipponi, tra cui Jessica e Gianmaria, hanno notato la sua malinconia ed hanno invitato Sophie ad avvicinarsi per confortarlo.

Quest’ultima, però, ha preferito tenersi a distanza: “Penso che in questo momento voglia stare da solo”. In realtà Alessandro si aspettava un passo dall’influencer e gliel’ha fatto immediatamente notare. “Se mi dici che non stai bene, io ti sto accanto per capire il perché. Abbiamo due modi diversi di agire” - ha chiosato il trentenne.

Faccia a faccia a fine puntata, l'ex tentatore: 'Non fare la fenomena'

Dopo un breve confronto Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno superato le incomprensioni e tra di loro sembrava essere tornato il sereno. Durante la puntata del 7 gennaio del GF Vip gli animi si sono nuovamente surriscaldati per la preferenza galeotta che il genovese ha espresso in favore di Gianmaria Antinolfi.

Dall’altra parte Sophie Codegoni aveva votato per il trentenne e non ha nascosto che si aspettava un analogo comportamento in virtù del sentimento che li unisce. “Li faccio dormire insieme in giardino così si abbracciano anche” - ha ribattuto ironicamente la ventenne che poi si è sfogata con i coinquilini. “A differenza sua io parlo poco e dimostro tanto, la prossima volta do la preferenza ai miei amici”.

Subito dopo Alessandro e Sophie hanno provato a chiarirsi in sauna con l’ex tentatore che ha spiegato di aver fatto passi importanti nei confronti della modella e di aspettarsi di più da lei. “Ora vado a farmi i fattacci miei, visto che tu fai la fenomena”. L’ex tronista ha ribattuto affermando di non essere in competizione con lui: “Vuoi che dica che stiamo insieme? Roba da matti”. La discussione è proseguita in camera con il trentenne che ha sbottato e si è allontanato: “Hai rotto”.