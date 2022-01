Si avvicina la conclusione della messa in onda italiana della serie tv di origini turche Love is in the air.

Le anticipazioni della puntata in programma su Canale 5 il 31 gennaio 2022, raccontano che Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin) rimarranno delusi da Engin Sezgin (Anıl İlter) e Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu), quando scopriranno che hanno preferito non parlare con loro della scuola in cui vogliono iscrivere il figlio Can (Ahmet Efe Metekoğlu).

Spoiler Love is in the air, di lunedì 31 gennaio: Aydan vuole confessare a Kemal e Serkan che sono padre e figlio

Gli spoiler dell’episodio della soap opera in onda su Canale 5 lunedì 31 gennaio (come al solito nella fascia oraria che va dalle ore 16:55 circa sino alle 17:35), dicono che Aydan (Neslihan Yeldan) dopo aver messo le mani nel risultato del test del DNA avrà la conferma del suo sospetto che il vero padre biologico di suo figlio Serkan non è Alptekin (Ahmet Somers) ma il suo compagno attuale Kemal (Sinan Albayrak), pertanto vorrà trovare il modo per parlare con i diretti interessati, pur sapendo che non sarà affatto una semplice passeggiata per lei far venire alla luce l’inaspettata verità.

Soprattutto la signora Bolat non sarà per niente tranquilla, essendosi accorta che il suo primo amore e il ricco imprenditore si sopportano a malapena.

Engin e Piril chiedono un giorno libero a Serkan, Kiraz vuole frequentare la stessa scuola di Can

Il giorno seguente Engin e Piril busseranno alla porta di Eda, per chiedere a Serkan di dargli un giorno libero: in particolare i due coniugi dovranno assentarsi dal lavoro per sostenere finalmente il colloquio conoscitivo con la scuola privata per loro figlio Can.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il ricco imprenditore e l’architetta paesaggista non faranno fatica a capire che i loro amici hanno scelto di non dirgli niente dell’istituto scolastico in questione per evitare che gli soffiassero l’unico posto libero disponibile, così non la prenderanno affatto bene.

Eda e Serkan saranno abbastanza arrabbiati per l’atteggiamento di Engin e Piril, così uniranno le loro forze, dato che non si tireranno indietro quando loro figlia Kiraz (Maya Basol) manifesterà la volontà di frequentare la stessa scuola dell’amico Can.

Tra Engin, Piril, Serkan e Eda quindi inizierà una competizione, visto che dovranno prepararsi al meglio per affrontare delle prove visionate da una commissione.