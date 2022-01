Dove è andato a finire uno degli allievi più apprezzati della ventunesima edizione di Amici? Da settimane, infatti, si sono perse le tracce di Crytical. Il rapper non ha partecipato neppure alla festa di Capodanno che c'è stata in casetta nei giorni scorsi. Alcuni fan del talent show, dunque, sospettano che il ragazzo possa aver contratto il Covid e che quindi sia in isolamento in una struttura per evitare di contagiare gli altri.

Mistero nella scuola di Amici

Continua ad aleggiare uno strano mistero attorno al cast dell'edizione numero 21 di Amici.

Prima che il programma si fermasse per le festività, in molti si sono interrogati sulla sparizione dal video di tre allievi della scuola. Mattia, Christian e Crytical non hanno partecipato né alle ultime puntate del 2021, né al daytime in cui i ragazzi hanno scartato i regali di Natale che si sono fatti a vicenda.

Per giorni ci si è chiesti che fine avessero fatto i due ballerini e il cantante, ma senza ricevere alcuna risposta da parte degli addetti ai lavori.

L'unica informazione che è trapelata a riguardo è che i tre avevano diversi problemi di salute (chi la febbre, chi dolori muscolari) e quindi per precauzione erano stati estromessi dalle ultime registrazioni.

I festeggiamenti per l'arrivo del 2022 ad Amici

Sabato 1° gennaio, però, i profili social di Amici hanno pubblicato un video riassuntivo del party che c'è stato nella casetta la notte del 31 dicembre, quando i ragazzi hanno atteso e festeggiato insieme l'arrivo del 2022.

Tra i tanti frame che sono stati condivisi con i fan, neppure in uno si è visto Crytical.

Se Mattia e Christian hanno partecipato regolarmente alla festa di San Silvestro, del rapper non c'è traccia né nei selfie che gli allievi si sono fatti, né nei filmati che sono stati girati all'interno della casa che ospita tutto il cast.

Oltre a gioire per i contenuti inediti che sono stati postati nelle scorse ore, molti spettatori del talent show si sono esposti per chiedersi dove sia finito il cantante del team Pettinelli, quello che ha preso il posto di Tommaso più di un mese fa e che sembra sparito dalla circolazione da settimane.

"Ma Crytical? Non c'è nemmeno nella foto di gruppo. Bene", questo è uno dei commenti più gettonati tra quelli apparsi su Twitter.

I più attenti, infatti, hanno notato che il rapper non compare neanche negli scatti che immortalano la classe 2021/2022 al completo, segno che non era presente né a Natale, né a Capodanno.

Attesa per la prima registrazione di Amici del 2022

"Allora è sicuro che abbia il Covid ed è in isolamento, altrimenti sarebbe stato insieme a tutti gli altri", si legge ancora sui social, in particolare su una pagina che regala sempre molte anticipazioni sulle puntate di Amici che vengono registrate ogni settimana.

Una teoria piuttosto accreditata, dunque, è che Crytical possa essere stato allontanato dalla casetta per motivi di salute, ovvero per evitare che contagi anche il resto della classe (questa ovviamente è un'ipotesi che non ha ancora trovato conferme negli addetti ai lavori).

Maggiori informazioni, però, potrebbero arrivare tra pochissimi giorni. Martedì 4 gennaio, infatti, Maria De Filippi registrerà il primo speciale del talent del 2022, quello che sarà trasmesso su Canale 5 domenica 9. A breve, dunque, i fan potranno leggere le anticipazioni dettagliate della prima puntata del nuovo anno del programma Mediaset, quella che precederà il ritorno in video del daytime dopo un paio di settimane di stop (lunedì 10 ricomincerà il quotidiano di Amici che, si vocifera, potrebbe raddoppiare su Italia 1 nel preserale delle ore 19).