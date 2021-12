Alex Belli torna a parlare del suo rapporto con Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip 6 e, in queste ultime ore, ha fatto delle precisazioni su quello che sta accadendo, dopo che entrambi si sono lasciati andare a delle dichiarazioni d'amore.

Un momento non facile per Alex, complice il fatto che fuori dalla casa di Cinecittà c'è sua "moglie" (i due formalmente non sono sposati, ma si definiscono così, ndr) Delia Duran che lo sta aspettando e che non ha gradito moltissimo questa situazione.

Alex, però, parlando con i suoi compagni di gioco ha sbottato e precisato che il rapporto con Soleil sarebbe stato ingigantito più del dovuto.

La verità di Alex Belli sul rapporto con Soleil al GF Vip

Nel dettaglio, dopo la dichiarazione d'amore da parte di Alex Belli che ha ammesso di provare un vero sentimento nei confronti di Soleil Sorge, anche la ragazza ha ammesso che quello che provano l'uno nei confronti dell'amore è "vero amore".

Frasi che non sono passate inosservate e che hanno portato l'attore ad affrontare nuovamente la questione con i suoi coinquilini.

A tal proposito, però, Alex ha voluto fare delle precisazioni, specificando che il suo rapporto con Soleil Sorge, sarebbe stato un po' ingigantito.

Immediata è stata la reazione di Davide Silvestri, il quale però ha specificato che secondo il suo punto di vista, anche un tradimento mentale ha la stessa valenza di quello fisico.

L'attore Alex Belli sbotta e spiazza: 'Potevo innamorarmi anche di Davide'

"Secondo me anche una cosa mentale è tradimento, per come ragiono io", ha sentenziato Davide lanciando così la sua frecciatina nei confronti dell'attore.

Alex, però, non ci sta e ha sbottato mettendo in chiaro la sua posizione e arrivando a dire che lui si sarebbe potuto innamorare anche dello stesso Davide Silvestri, dato il feeling speciale che è nato tra di loro in queste settimane nella casa del GF Vip.

"Immagina che questa cosa qua la potevo avere anche con te. Mi potevo innamorare anche di te e allora?", ha specificato Alex Belli parlando appunto con Davide.

Soleil e Alex sempre più vicini, ma lui non parla di tradimento verso Delia

Successivamente poi, Alex si è ritrovato ad affrontare il discorso Delia Duran anche con l'ultimo arrivato Biagio D'Anelli e anche in questo caso ci ha tenuto a fare delle dovute precisazioni.

L'attore, infatti, ha sentenziato di non aver mai tradito sua "moglie", rigettando al mittente le varie accuse che gli vengono fatte in queste settimane, complice la sua vicinanza sospetta con Soleil Sorge nella casa di Cinecittà.

"In verità non sto tradendo proprio niente", ha affermato con grande convinzione Alex Belli, parlando del suo rapporto con Soleil e di sua "moglie" che lo sta aspettando fuori dal GF Vip.