Prosegue l'appuntamento pomeridiano con Il Paradiso delle signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 17 al 21 gennaio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul riavvicinamento che ci sarà tra Tina e Vittorio Conti, mentre Ezio Colombo si ritroverà messo nei guai e alle strette dalla sua futura moglie Veronica che riuscirà a scoprire della sua precedente relazione con Gloria.

Ezio si ritrova nei guai prima delle nozze: anticipazioni Il Paradiso 6 al 21 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 che andranno in onda in prima visione assoluta fino al 21 gennaio 2022, rivelano che ci saranno delle novità per quanto riguarda il rapporto tra Ezio e Veronica.

La donna, infatti, comincerà ad avere dei seri dubbi sul conto dell'uomo che sposerà a breve, motivo per il quale deciderà di indagare e di andare fino in fondo per scoprire quale sia la verità dei fatti.

Ciò che verrà fuori non sarà per niente facile da accettare. Veronica, infatti, verrà a conoscenza della relazione che c'è stata in passato tra Ezio e Veronica e non la prenderà per niente bene.

Veronica smaschera le bugie di Ezio su Gloria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Ezio si ritroverà messo nei guai, in quanto smascherato dalla sua futura moglie che lo ha letteralmente inchiodato e messo con le spalle al muro, scoprendo quel segreto che lui ha cercato in tutti i modi di custodire.

Un durissimo colpo per la coppia che, a distanza di poche settimane dal loro annunciato matrimonio, rischierà di veder saltare per sempre questo sogno.

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 21 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Tina Amato.

Agnese e Tina ritornano in città

Dopo il soggiorno in Svizzera per sottoporsi alla delicata operazione alle corde vocali, la giovane Amato rimetterà piede in città e lo farà insieme a sua mamma Agnese.

Il ritorno delle due donne renderà felicissimo Armando che, per queste settimane, ha dovuto rinunciare alla presenza della sua amata Agnese in città e nella sua vita, dato che ormai la donna è diventata una presenza fondamentale per lui.

Ad essere particolarmente felice di questo ritorno a casa, sarà anche Vittorio Conti che è sempre stato il vero "braccio destro" di Tina per tutto questo tempo, incoraggiandola a non mollare e a sottoporsi a questa operazione alle corde vocali.

Tina e Vittorio di nuovo vicini: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 al 21 gennaio

Ebbene, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso 6 fino al 21 gennaio 2022, rivelano che tra Tina e Vittorio ci sarà un nuovo riavvicinamento.

Sarà proprio Conti a spronare la donna a riprendere in mano la sua carriera e quindi la inciterà ad esibirsi di nuovo dal vivo, provando a sconfiggere la sua paura di cantare. Un gesto che sarà molto apprezzato da Tina e che la porterà ad essere nuovamente vicina a Vittorio.