La finale del GF Vip si avvicina e le strategie dei concorrenti prendono quota sempre più. In queste ore Soleil Sorge si è espressa sull'esito del televoto di questa settimana che vede a rischio eliminazione: Jessica, Federica, Davide e la coppia Giacomo-Valeria. L'ex protagonista di Uomini e donne ha lanciato dei messaggi "forti e chiari" ai suoi fan, svelando di non fare il tifo per Jessica, al punto da volerla fuori dal gioco prima della finalissima.

Soleil vuole fare fuori Jessica dal GF Vip

Nel dettaglio, si parlava di chi potrebbe lasciare il GF Vip questa settimana e Soleil non si è tirata indietro nell'esprimere la sua preferenza su chi, secondo lei, non dovrebbe avere la meglio questa settimana.

"Per me secondo la mia ottica, o Federica o Jessica", ha ammesso Soleil parlando di chi vorrebbe fuori dal gioco questo venerdì sera 21 gennaio, quando ci sarà una nuova eliminazione definitiva dal cast del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Ma non è finita qui, perché successivamente Soleil ha tirato un'altra frecciatina nei confronti di Jessica, arrivando a dire che non la porterebbe in finale.

La frecciatina di Soleil contro Jessica Selassié

"Ma Jessica ha fan, tanti si rivedono in lei", ha sottolineato Nathaly Caldonazzo evidenziando il fatto che la principessina è comunque molto amata e sostenuta dai fan esterni del GF Vip, che vorrebbero vederla arrivare fino all'ultimo step di questa sesta edizione.

"Si ma comunque ha fatto quattro mesi di GF Vip, ma non è che ha un ruolo fondamentale che dici: la porterei in finale. Piuttosto Lulù", ha proseguito ancora Soleil Sorge svelando così di non essere affatto una fan di Jessica, tanto da volerla fuori dal cast del reality show prima dell'ultima puntata.

Per Soleil, quindi, Jessica non meriterebbe di arrivare alla finalissima di questa sesta edizione del GF Vip, dato che non avrebbe "lasciato il segno" all'interno delle dinamiche del programma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I fan di Soleil porteranno Jessica all'eliminazione?

Un messaggio che, Sorge, ha mandato ai fan che la seguono da casa e che la supportano anche quando non è la diretta interessata al televoto, attivandosi comunque per far fuori dal gioco chi non è "amico" della loro beniamina all'interno della casa di Cinecittà.

Cosa succederà a questo punto?

Dopo la frecciatina di Soleil nei confronti di Jessica, i fan prenderanno a cuore il suo appello e si attiveranno per decretare l'eliminazione di Jessica dalla prossima puntata del GF Vip?

In attesa di scoprirlo, in queste ore Soleil ha fatto i conti con le urla esterne dei fan che l'hanno messa in guardia dalla "falsità" della coppia Alex Belli - Delia Duran.