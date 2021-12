Alessandro Basciano ha deciso di giocare a carte scoperte. Il nuovo concorrente del GFVip in una conversazione con Soleil Sorge ha ammesso di essere interessato a lei.

L'ex personaggio di Temptation Island ha spiegato che se una persona gli piace veramente non gioca, ma prende la cosa sul serio.

Soleil: 'Se vuoi giocare, gioco anch'io'

Nel pomeriggio di martedì 21 dicembre, Soleil e Basciano si sono ritrovati a parlare del loro rapporto: fra i due è scattato subito un feeling particolare.

Alessandro senza troppi giri di parole ha confidato all'influencer italo-americana di non essere indifferente al suo fascino: "Tu sei una persona innamorata, se ti va di giocare giochi".

Al tempo stesso, ha fatto una precisazione: "Io non ho nessuno fuori, non gioco..." Il nuovo concorrente del GFVip ha confidato che, quando una persona gli piace davvero, fa sul serio.

A quel punto Soleil ha chiesto al coinquilino se fosse interessato a una ragazza presente nella casa di Cinecittà. Basciano anziché glissare ha detto: "Sei sveglia, sei furba...Ma secondo te tu non mi piaci?". Nel prosieguo della chiacchierata, il 30enne ha ribadito di non giocare quando punta una persona.

Con tono ironico, la 27enne ha lasciato intendere che Alessandro gioca eccome, ma a lei piace anche per quello, aggiungendo: "Se vuoi giocare, gioco anche io..."

Sorge spiega perché credeva che l'abbraccio con Basciano fosse un sogno

In un secondo momento, la conversazione tra i due si è spostata su quanto accaduto qualche giorno fa.

Nel dettaglio, Soleil svegliandosi abbracciata a Basciano aveva confidato che credeva di sognare e spiegato che nel sogno non c'era il nuovo coinquilino ma un'altra persona.

In occasione di questa nuova chiacchierata, Soleil ha spiegato che non si aspettava di avere subito un approccio fisico con il nuovo concorrente. In particolare, la giovane ha raccontato che stava facendo un sogno, per questo non riusciva a capire se l'abbraccio fosse reale o meno.

Parlando con lui Sorge ha precisato di avere valutato quel momento come una cosa piacevole. Infine, l'influencer italo-americana ha detto che in un primo momento non voleva dire ad Alessandro di avere pensato che fosse un'altra persona, ma poi ha deciso appunto di approfondire cosa era successo.

Ricordiamo che Alessandro Basciano, nel video di presentazione all'ingresso nel Grande Fratello, aveva dichiarato di essere incuriosito da due concorrenti del GFVip: Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Ma se la prima è attualmente alle prese con i dubbi sulla conoscenza con Gianmaria, la seconda è apparsa più propensa ad approfondire la sua conoscenza.