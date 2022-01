Nuove urla da fuori della casa del Grande Fratello Vip rivolte a Soleil Sorge, la protagonista indiscussa di questa sesta edizione che continua a tenere banco con le sue vicende sentimentali che la vedono coinvolta con Alex Belli e Delia Duran. Nella serata del 19 gennaio, all'esterno della casa più spiata d'Italia, dei fan hanno voluto mandare dei messaggi forti e chiari rivolti alla giovane influencer, mettendola in guardia da tutto il "teatrino" che starebbe preparando Alex Belli insieme a sua moglie che, da una settimana è entrata a far parte ufficialmente del cast di questa sesta edizione del reality show.

I fan urlano fuori dalla casa del GF Vip per mettere in guardia Soleil Sorge su Alex Belli

Nel dettaglio, dopo l'ingresso di Delia all'interno del Grande Fratello Vip, Soleil ha avuto diversi momenti di crisi anche se, in questa settimana, non ha mai messo in discussione la posizione di Alex Belli, ribadendo a più riprese di credere in lui e nella sua buona fede.

Peccato, però, che i fan di Soleil non siano dello stesso parere e ieri sera qualcuno si è piazzato fuori dalla casa e "armato" di megafono, ha cominciato ad urlare delle frasi rivolte all'ex protagonista di Uomini e donne.

Il motivo? Hanno voluto metterla in guardia a proposito della falsità della coppia Alex-Delia.

'Ti stanno truffando', sbottano i fan di Soleil fuori dalla casa

"Soleil non devi credere ad Alex Belli, è proprio lui che sta facendo il teatro", hanno urlato i fan del GF Vip fuori dalla casa per mettere in guardia la ragazza.

"Alex e Delia sono due bugiardi, ti stanno truffando", hanno urlato ancora i fan della Sorge all'esterno della casa di Cinecittà.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma, per i fan di Soleil non ci sarebbero dubbi sul fatto che quella di Alex e Delia sarebbe soltanto una sceneggiata e che in realtà i due starebbero portando avanti una messa in scena.

Frasi che Soleil Sorge, trovandosi in giardino insieme a Jessica, ha avuto modo di ascoltare in maniera chiara e distinta.

Soleil cambierà idea su Alex Belli dopo l'avvertimento esterno dei fan?

Lei stessa, dopo aver sentito lo sfogo dei fan fuori dalla casa del GF Vip, ha chiesto conferma alla principessina di quanto avessero detto, confermando di fatto di aver recepito il messaggio "forte e chiaro".

Cosa succederà a questo punto dopo queste urla provenienti dall'esterno della casa di Cinecittà? L'ex protagonista di Uomini e donne cambierà idea nei confronti di Alex Belli e del suo rapporto con Delia Duran oppure continuerà ad andare avanti per la sua strada?

Lo scopriremo nel corso della prossima puntata serale del GF Vip, prevista questo venerdì 21 gennaio nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.