Amata sui social dove conta più di 1.6 milioni di follower, Giulia Stabile continua a ricevere feed-back positivi da parte delle sue sostenitrici, cha stavolta l'hanno proprio stupita. Qualche tempo fa, come ha raccontato la ballerina, una sua follower le ha chiesto di scrivere un frase che poi lei si sarebbe tatuata. Effettivamente, la sostenitrice ha mantenuto la promessa, mandando la foto del nuovo tatoo. Lo stesso ha fatto un'altra ragazza, che ha preso una parola scritta da Giulia durante una coreografia eseguita ad Amici 20, e se l'è fatta incidere sulla pelle.

Giulia Stabile: la ballerina ispira i tatuaggi delle fan con la sua calligrafia

"Qualche mese fa trovai dei tweet di questa ragazza che voleva tatuarsi tre paroline con la mia calligrafia", ha scritto Giulia in una sua Instagram story mostrando la chat avuta con la fan in questione. Mostrandosi disponibile, Stabile ha risposto affermando di non avere una bella calligrafia ma che comunque avrebbe provato a esaudire la sua richiesta. Nella chat non erano mancati i complimenti della follower per il modo in cui Giulia balla ma anche per i messaggi positivi che cerca sempre di dare con la sua arte e con le sue parole.

"Day by day": questo è il testo del tatuaggio che la follower ha fatto sul braccio con la scrittura di Giulia, la quale ha mostrato felice il risultato finale.

"Oggi ho visto che questa ragazza aveva mandato la foto del tatuaggio per lei molto significativo e ora anche per me", ha scritto la professionista di Amici 21. Stabile ha sottolineato che la storia della ragazza è adesso anche nel suo cuore, ma le emozioni per la danzatrice non sono certo finite qui.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il messaggio di Giulia ai suoi follower: 'Vi voglio bene'

Alla fine di una coreografia eseguita al serale di Amici 20, Giulia alla fine aveva scritto la parola "Amati" sul vetro. Questa scritta è stata ripresa da una ragazza che, anche in questo caso, ha realizzato un tatuaggio. "Anche questa volta mi avete fatto venire i brividi...

Vi voglio bene", ha concluso Stabile che ha saputo instaurare con i sostenitori un rapporto molto stretto.

La fidanzata di Sangiovanni non ha mai fatto mistero di aver sofferto per il bullismo ricevuto durante gli anni della scuola media per cui i messaggi delle fan rappresentano, per lei, un modo non solo per superare le cicatrici del passato ma anche un momento di condivisione con chi deve affrontare momenti difficili.