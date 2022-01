Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler tedeschi della fiction daily ideata da Bea Schmidt, raccontano che Ariane farà credere a Robert di essere incinta e il giovane albergatore le chiederà di sposarlo. Christoph e Werner, però, non gradiranno affatto tale matrimonio, così si metteranno con successo alla ricerca di prove incriminanti per la dark lady. La polizia, successivamente interromperà le nozze tra Kalenberg e Saalfeld accusando la donna di tentato omicidio.

Ariane, infine, tornerà poco dopo l'arresto e Robert scoprirà che la dark lady gli ha mentito riguardo la gravidanza.

Ariane farà credere a Robert di aspettare un bambino da lui

Le anticipazioni bavaresi di Sturm der Liebe rivelano che Ariane, dopo aver perso la testa per Robert, attuerà uno stratagemma per far sì che Saalfeld tronchi la relazione con Cornelia.

La dark lady, difatti, farà credere a Robert e Cornelia che, a causa di una scappatella giovanile di Werner, potrebbero essere fratello e sorella. Inorriditi da tale possibilità, Holle e Saalfeld troncheranno la loro relazione, così Kalenberg passerà in azione e sedurrà il giovane albergatore.

Robert e Cornelia, però, non riusciranno a mettere in secondo piano i sentimenti che provano l'uno per l'altra così facilmente e, durante un breve dialogo, tra i due ci sarà un bacio passionale di fronte agli occhi di Werner.

Ariane non ci metterà molto a scoprirlo e, nel tentativo di tenere Robert ancora più legato a sé, dirà all'albergatore di aspettare un figlio da lui. A quel punto, Saalfeld deciderà di chiedere la mano di Kalenberg e la coppia programmerà il matrimonio.

Robert scoprirà che Ariane non è incinta

Le trame tedesche di Tempesta d'amore anticipano che le nozze tra Robert e Ariane non andranno a genio a Werner e Christoph, i quali si metteranno alla ricerca con successo di prove incriminanti per la dark lady.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Grazie agli sforzi dei Saalfeld per incastrare Ariane, il matrimonio verrà interrotto dalla polizia che accuserà Kalenberg di tentato omicidio. Accuse che, purtroppo, si scioglieranno come neve al sole poco più tardi, con la dark lady che tornerà nel lussuoso hotel intenzionata più che mai a riprendersi la propria vita.

Per riuscire a riconquistare la fiducia di Robert, Ariane deciderà di fingere di amare Erik rivelando a quest'ultimo che la storia con l'albergatore era tutta una farsa.

Per convincere Vogt, però, ci vorrà qualche dettaglio in più e Ariane sceglierà di confessare al dark man di non essere realmente incinta di Robert. Christoph ascolterà casualmente la conversazione tra Erik e Ariane, costringendo la dark lady a vuotare il sacco di fronte a Robert. Saalfeld, quindi, scoprirà che Kalenberg non è incinta.