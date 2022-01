Giulia Stabile è incappata in un incidente tipico del suoi mestiere: la ballerina vincitrice di Amici si è procurata una lesione che richiederà delle cure. La fidanzata di Sangiovanni ha postato una Instagram Story in cui spiega che le cure hanno preso già il via e, grazie all'aiuto del fisioterapista, tra una settimana potrà di nuovo scendere in pista più forte di prima. L'affetto dei fan ha travolto la diciannovenne romana.

La ballerina su Ig: 'Ho fatto danno'

Quando ieri Giulia Stabile ha mostrato su Instagram, attraverso una Storia, di trovarsi nello studio di un fisioterapista che fa parte della squadra di Amici, i suoi sostenitori si sono subito allarmati.

Già in mattinata si è diffusa su Twitter una chat in cui Stabile, parlando con una sua fanpage, affermava di essersi fatta male e di essere stata costretta, per questo, a ricorrere a delle cure. La notizia si è subito diffusa, tanto che i fan hanno cominciato a mandare messaggi di sostegno alla loro beniamina la quale, nel tardo pomeriggio, ha preferito intervenire in prima persona per spiegare bene l'accaduto.

'Ei, ho fatto danno e mi sono fatta una piccola lesione ma abbiamo già iniziato le cure e mi sono fermata', ha scritto Giulia sempre nelle sue Storie a corredo di uno scatto che rispecchia in pieno la sua personalità gioiosa, nonostante il piccolo momento di difficoltà. La professionista di Amici , infatti, compare con uno scheletro e il medico che la sta curando.

Inoltre, Stabile ha precisato che in una settimana recupererà del tutto e potrà subito ricominciare a ballare. 'Non è successo nulla, state tranquilli', ha terminato il suo messaggio ai fan Giulia.

Il recupero di Giulia in una settimana

Insomma, si tratta di uno stop forzato per la ballerina, che non ha perso la sua verve. I fan si sono dispiaciuti nell'apprendere la notizia anche perché ciò significa che durante la prossima registrazione del talent, Giulia non potrà esibirsi in alcuna dimostrazione per gli allievi.

Quel che conta, però, è che non si tratta di nulla di grave ma di un fastidio del tutto risolvibile che non inficerà la sua carriera.

Dopo la vittoria ad Amici, la vista lavorativa di Giulia è decollata e pare proprio che la danzatrice riesca a conquistare tutti coloro che si trovano a lavorare con lei. Inoltre, per una convalescenza più dolce, Giulia potrà di certo contare sull'amore di Sangiovanni il quale, dal canto suo, si prepara al debutto sul palco del Festival di Sanremo previsto per il prossimo 1 febbraio.

Per la coppia di talenti si preparano giornate molto intense: se Giulia dovrà recuperare la forma fisica, Sangio dovrà prepararsi alla nuova esperienza lavorativa, ma di certo i due troveranno il modo di sostenersi a vicenda, anche se a distanza.