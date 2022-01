Si prepara a salire sul palco dell'Ariston il prossimo 1 febbraio con il brano 'Farfalle', ma nel frattempo Sangiovanni si è raccontato a Vanity Fair che gli ha riservato la copertina del suo numero speciale. Il cantante, 19 anni lo scorso 9 gennaio, ha davvero tanto da dire ai suoi fan: l'ultimo anno e mezzo ha segnato un cambio di rotta nella sua vita. Da un lato ha ricevuto una quantità enorme d'amore, non solo dalla fidanzata Giulia Stabile ma anche da tutti i suoi sostenitori, ma dall'altro non sono mancate le manifestazioni di odio. Nonostante tutto, il sogno di Sangio è un mondo con più amore per tutti.

Minacce di morte per il cantautore diciannovenne

'Sono diventato zio, ho trovato una persona che mi ama in un modo smisurato, non è scontato, è molto più difficile questo che fare sette dischi di platino', ha detto Sangiovanni a Vanity Fair per riassumere tutti i capovolgimenti vissuti nell'ultimo periodo. E oltre alla sfera affettiva, quella lavorativa è letteralmente esplosa: dalla prima volta all'Arena di Verona alla conoscenza di grandi artisti, fino a Sanremo nel 2022. Ma nel profondo in realtà Sangio non è cambiato: i suoi sogni sono quelli di un diciannovenne che spera di poter avere un mondo dove regni l'amore. Ma il cantautore non dimentica la quotidianità, avendo in mente una casa tutta sua con una grande giardino ed un cane.

Ma la popolarità ha anche i suoi lati negativi: gli haters non lo hanno risparmiato dai commenti pesanti, arrivando addirittura alle minacce di morte per come si veste. 'È come se ci fosse un pezzo di mondo alla ricerca di qualcuno a cui dare le colpe di qualcosa', ha dichiarato Sangio che ha anche ammesso di aver dovuto trovare un nuovo equilibrio interiore per poter affrontare al meglio la situazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La 'morbosità' dei fan per il rapporto con Giulia

Sangiovanni, durante la sua lunga intervista, ha parlato del suo rapporto con Giulia Stabile, la ballerina conosciuto all'interno della casetta di Amici 20 e con la quale, a distanza di un anno, l'amore continua a gonfie vele. La coppia si espone poco sui social e questa è una scelta di entrambi che vogliono vivere la loro relazione con due ragazzi normali.

'Abbiamo scoperto che la privacy è una cosa bellissima', ha detto il vicentino.

Ma questa scelta, più che comprensibile, ha destato ancora più curiosità da parte dei fan che Sangiovanni ha definito in alcuni casi addirittura morbosi nei loro confronti. Avere gli occhi puntati addossi non è certo piacevole, anche alla luce della giovane età di Sangio e Giulia, ma i due sono uniti e complici tanto che hanno trovato un loro equilibrio per esistere agli urti del mondo del gossip.