Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6. Il reality show tornerà in onda questo lunedì 31 gennaio con una nuova puntata serale in diretta tv, condotta da Alfonso Signorini, in programma come sempre dalle 21:35 circa.

I colpi di scena non mancheranno, dato che in questa nuova puntata serale del GF Vip, ci sarà spazio per la proclamazione del primo candidato alla finalissima di questa sesta edizione, in programma il 14 marzo 2022, e tra questi spicca il nome di Soleil Sorge, una dei concorrenti più forti di quest'anno.

Ci sarà il primo finalista, Soleil in pole: anticipazioni Grande Fratello Bip 31 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6 in onda lunedì 31 gennaio 2022, rivelano che il pubblico da casa sarà chiamato a prendere una decisione importantissima per le sorti dei vipponi che sono al televoto di questa settimana.

Trattasi di Soleil Sorge, Delia Duran e Giucas Casella: i concorrenti, dopo averli nominati, credono che lunedì sera uno di questi tre dovrà abbandonare il cast del GF Vip ma, in realtà, questa non è la verità dei fatti.

Alfonso Signorini, infatti, ha svelato che questo lunedì sera ci sarà la proclamazione del primo finalista della sesta edizione del reality show.

Di conseguenza, il preferito del pubblico avrà direttamente accesso alla finalissima e tra i tre candidati, la super favorita sembra essere Soleil Sorge, che può contare su un bel po' di fan social che la supportano.

Delia lascia Alex Belli in diretta al GF Vip

E poi ancora, di sicuro si tornerà a parlare delle vicende che riguardano la coppia composta da Alex Belli e Delia Duran.

In queste ultime ore, infatti, c'è stato un colpo di scena del tutto inaspettato.

La modella venezuelana ha scelto di chiudere la sua relazione con Alex e lo ha fatto togliendosi la fatidica fede nuziale e confermando in casa la sua decisione di non tornare più indietro e quindi di mettere un punto a questo matrimonio che sembra fare acqua da tutte le parti.

Ma quale sarà la reazione di Alex Belli di fronte a questa scelta di sua moglie Delia che lo ha lasciato in diretta tv e subito dopo si è messa a "festeggiare" con Gianluca Costantino, uno dei nuovi arrivati in casa? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata serale del GF Vip.

Cambio programmazione per il GF Vip: diretta il 31 gennaio ma non il 4 febbraio

Intanto, quello di lunedì 31 gennaio sarà l'unico appuntamento di questa settimana con il reality show condotto da Alfonso Signorini.

La trasmissione, infatti, il prossimo venerdì 4 febbraio non andrà in onda per evitare la sfida diretta contro il temutissimo Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus e trasmesso in diretta su Rai 1.