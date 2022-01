Nelle ultime settimane, abbiamo visto all’interno del Grande Fratello Vip una Jessica Selassié sempre più presa dallo chef toscano Barù. Jessica ha sempre ribadito di sentire un flirt con Barù ed è convinta che questa sensazione la vive anche il pubblico da casa, il quale, nei giorni passati, ha mandato un aereo con la scritta #JERÙ. Tuttavia, ieri pomeriggio è sorvolato un aereo dedicato a Soleil Sorge e a Barù che non ha portato per nulla gioia alla Selassiè. Questo nuovo aereo ha portato il nipote di Costantino della Gherardesca a prendere una decisione sulla principessa etiope.

GF Vip, Barù rifiuta Jessica

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip del 24 gennaio, Barù è stato nominato da alcune persone con la motivazione di non aver ancora preso una decisione sul suo rapporto con Jessica. Durante la settimana, i due si sono più volte chiariti e lo chef ha espresso la volontà di voler creare un qualcosa con la principessa etiope, ma lontano dalle telecamere e con molta calma. Tuttavia, ieri pomeriggio, dopo il passaggio dell’aereo dedicato a Soleil e Barù, Jessica commenta il tutto dicendo: ”Ho capito che non è il caso”. Infastidito da questa reazione, il nipote di Costantino si è lasciato andare ad uno sfogo con Soleil, dicendo di aver detto a Jessica che voleva conoscerla lentamente e di non comprendere il motivo della sua fretta.

La influencer ha tuonato anche contro la giovane, dicendo che è suo solito rovinare tutto così. Il ‘vippone’ ha poi continuato il suo sfogo dicendo: ”Io mi imbarazzo, mi piace e ci sto bene, ma non voglio niente di romantico. Così diventa una costrizione, mamma mia”. E la Sorge ha rincarato la dose dicendo: ”Qui devi dichiararti subito, è veramente noioso come modo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Devono per forza forzarti a fare cose. Non ha senso”. Nonostante Barù sia interessato a conoscere meglio la principessa, questa sua fretta potrebbe rovinare tutto e far saltare i piani.

Anticipazioni GF Vip, 28 gennaio 2022

Questa sera tornerà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. Stasera si scoprirà chi tra Barù, Nathaly e Federica dovrà definitivamente abbandonare il programma e tornare da Alfonso Signorini.

Spazio anche alle grandi emozioni, dopo l’addio della scorsa puntata di Manuel Bortuzzo, tornato a casa per motivi fisici, si parlerà probabilmente delle emozioni che Lulù ha provato in questa settimana e chissà se Manuel potrà parlare con la sua amata. Questa sera dovrebbero entrare anche dei nuovi concorrenti, come Edoardo Donnamaria, lo speaker radiofonico di RTL e volto di forum e poi i due influencer Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Infine, quasi sicuramente si tornerà a parlare del famoso triangolo Delia, Soleil e Alex, oltre che della conoscenza tra Barù e Jessica.