Inediti e sorprendenti colpi di scena attendono i personaggi de Il Paradiso delle Signore. La sesta stagione della nota soap di Rai 1, infatti, sarà nuovamente caratterizzata da risvolti inattesi che scuoteranno gli equilibri e stravolgeranno alcune attuali storyline. In particolare, nelle puntate in onda dal 7 all'11 febbraio Veronica, per proteggere la figlia Gemma, fingerà di essere l'autrice della lettera di minacce indirizzata a Gloria e darà a quest'ultima un appuntamento. Sarà, però, Ezio a presentarsi all'incontro.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 dal 7 all'11 febbraio: Ezio si avvicina a Gloria

Nella settimana di programmazione del 7-11 febbraio 2022 avverranno alcune svolte significative nelle trame de Il Paradiso delle signore 6. In particolare, Veronica affronterà la figlia Gemma. La donna sa che la ragazza e l'autrice della lettera minatoria a gloria. La giovane si giustificherà sostenendo di aver agito per il bene della famiglia. La sua iniziativa, però, contribuirà a fare avvicinare Ezio alla capocommessa. Nel frattempo Vittorio aiuterà Sandro a riconquistare Tina, ma quest'ultima apparirà irremovibile. Al circolo, intanto, arriverà l'affascinante uomo d'affari Ferdinando di Torrebruna, il quale rimarrà particolarmente colpito da Ludovica.

Fiorenza Gramini e Dante Romagnoli proporranno al nuovo arrivato di entrare in affari con loro. Il ricco imprenditore accetterà, a patto che ne faccia parte anche la giovane Brancia.

Dante vuole portar via a Vittorio Il Paradiso delle signore: trame 7-11 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in onda da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio 2022 rivelano che Agnese e Salvo cercheranno di convincere Tina a riconciliarsi con il marito Sandro.

Intanto, arriveranno notizie sul conto di Rocco. Sarà Armando ad apprendere informazioni poco piacevoli delle quali anche Agnese verrà messa al corrente. Il matrimonio del giovane con Maria Puglisi apparirà sempre più in bilico. Nel frattempo, l'affare con gli americani sfumerà, ma Dante non mollerà la presa. La sua intenzione sarà quella di portare via il grande magazzino a Vittorio e Umberto.

Adelaide sarà ancora irrintracciabile e Umberto parlerà con Marco della delicata vicenda. Il giovane cercherà l'aiuto di Flora.

Flora decide di testimoniare a favore di Adelaide: spoiler Il Paradiso delle signore 6 all'11 febbraio

Nelle puntate della soap in onda sempre dal 7 all'11 febbraio 2022 Flora deciderà di testimoniare in tribunale a favore dei Guarnieri. La sua deposizione, infatti, potrebbe screditare Achille Ravasi e aiutare Adelaide ad uscire pulita dalla vicenda. Nel frattempo, al Paradiso delle signore, Gemma sarà sempre più convinta che sia meglio confessare la verità a Gloria. Tuttavia, per proteggere la figlia, Veronica fingerà di essere l'autrice della lettera e darà un appuntamento alla capocommessa.

La donna ignora che sarà Ezio a presentarsi sul luogo dell'incontro. Intanto, Salvo farà una proposta di acquisto per la casa del signor Rossi, mentre Anna continuerà a sentirsi in colpa verso il barista per non avergli raccontato la verità sulla figlia Irene.