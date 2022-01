Arrivano direttamente dalla Turchia alcune voci di Gossip che non piaceranno di certo ai fan di Love is in the air. Le indiscrezioni non riguardano direttamente la soap, che continua ad andare regolarmente in onda su Canale 5 con le sue appassionanti vicende, ma piuttosto i due protagonisti. Kerem Bursin e Hande Ercel, che interpretano rispettivamente Serkan e Eda, avrebbero deciso di dirsi addio: i due da un anno fanno coppia fissa nella vita reale ma, a quanto pare, adesso si sarebbero lasciati e si vocifera che alla base della crisi potrebbe esserci Demet Ozdemir, la amata Sanem di DayDreamer-Le ali del sogno.

Eda e Serkan di Love is in the air sarebbero ai ferri corti

I maggiori giornali di cronaca rosa turchi non hanno dubbi: Kerem e Hande non sono più una coppia. Gli amatissimi Eda e Serkan di Love is in the air si sono conosciuti ed innamorati sul set, decidendo di intraprendere una relazione. I due si sono sempre dimostrati innamorati e complici, tanto che l'attore intervistato a Verissimo aveva usato ai microfoni di Silvia Toffanin parole di amore e stima per la sua bellissima fidanzata. Ma le cose tra i due sarebbero cambiate. Le ultime notizie che riguardavano la coppia erano legate alla quarantena che i due avevano deciso di passare insieme dopo aver scoperto di essere positivi al Covid-19.

Tutto pareva andare per il meglio fino ai rumors cha hanno iniziato a circolare qualche giorno fa e che vogliono Hande e Kerem distanti. Secondo i giornali turchi i due, a causa dei numerosi impegni lavorativi, non sarebbero più riusciti a passare del tempo insieme, fino a decidere di prendere strade differenti, ma non tutti credono a queste voci, visto che gli attori continuano a seguirsi reciprocamente su Instagram.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma mentre né Bursin né Ercel hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito, alle voci di rottura si aggiungono anche alcuni pettegolezzi che vogliono Demet Ozdemir alla base dei problemi della coppia.

La Sanem di DayDreamer alla base della crisi della coppia?

La Sanem di DayDreamer, che ha lavorato con Can Yaman, dovrebbe prendere parte ad un progetto per Disney Plus che la vedrebbe sul set al fianco proprio di Kerem.

Ma il ruolo dato a Demet, inizialmente era stato proposto a Hande, la quale ha deciso poi di rifiutare il nuovo lavoro. I rapporti tra le due attrici non sarebbero dei più rosei, sempre secondo i media turchi, per cui Hande non vedrebbe di buon occhio la nuova collaborazione tra il fidanzato e la collega.

Le incomprensioni in campo lavorativo avrebbero avuto ripercussioni nella sfera lavorativa, ma occorre sempre sottolineare che si resta nel campo delle ipotesi, almeno per il momento. Dovranno essere Hande e Kerem, qualora lo volessero, a chiarire la loro posizione come coppia.