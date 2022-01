Nella casa del Grande Fratello Vip l'amore è sempre nell'aria. Nel corso di questa sesta edizione sono nati diversi feeling e amicizie particolari. Adesso, gli inquilini di Cinecittà stanno assistendo allo sbocciare di un nuovo amore, quello formato da Barù e Jessica Selassié. I due, sono sempre più complici, e lo chef toscano si lascia andare a delle dichiarazioni molto forti nei confronti della principessa.

GF Vip, Barù dichiara i suoi sentimenti

Nonostante il suo ingresso in casa da poco più di qualche settimana, Barù continua ad acquistare punti dal pubblico affezionato del Grande Fratello, tanto da reputarlo al momento, uno dei migliori concorrenti di questa edizione.

Nella casa, lo chef toscano, oltre a preparare ricette deliziose, si è fatto notare per le sue battute taglienti e per la sua vicinanza alla principessa Selassiè. Nel corso della diretta di lunedì 10 gennaio, i due hanno negato di essere qualcosa di più di due semplici amici, ma le cose potrebbero cambiare a seguito delle ultime dichiarazioni che il nipote di Costantino della Gherardesca ha fatto nei confronti di Jessica. Nelle scorse ore gli inquilini stavano facendo qualche gioco e quando è arrivato il turno di Barù, quest'ultimo doveva decidere chi tra Soleil, Sophie e Jessica preferiva sposare, portare a letto o uccidere, e immediatamente il toscano ha detto:"Jessica me la sposo". Questa frase non passa inosservata al pubblico del web che subito su Twitter è impazzito per queste dichiarazioni e facendo balzare l'hashtag #Jerù.

Invece Jessica, doveva scegliere tra Casalino, Sami e Alessandro e ha scelto di sposare Casalino, suscitando un reazione nel toscano che ha detto:"Chi è sto Casalino?". I fan del reality sono sempre più convinti che la prossima coppia della sesta edizione del Grande Fratello Vip, potrebbe veramente essere quella formata da Barù e Jessica.

Le ultime parole di Delia prima di entrare in casa

Venerdì 14 Gennaio, Delia Duran farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, per diventare una concorrente ufficiale. Nel corso dell'ultima puntata, Duran si è arrabbiata con suo marito Alex Belli, lamentando di non essere più presente e di pensare più ai social che a lei, staccando così il collegamento in diretta con Alfonso Signorini.

Intervistata da Novella 2000, Delia scrive una lettera per suo marito dicendo:" L'esperienza del Grande Fratello Vip ci ha messo alla prova. Ultimamente non eravamo più connessi telepaticamente, sentivo che ti stavo perdendo e in quel momento ho pensato al nostro passato, a quello che abbiamo passato ed è per questo che ho tenuto duro, dandoti una seconda possibilità, perché ho capito che sei l'unica persona che ho amato e che amo tutt'ora nella mia vita. Chi ama perdona, ma non dimentica, per questo ho scelto di darti un compito: riconquistarmi. Fammi vedere ogni giorno quanto tieni a me, quanto mi ami, non con le parole ma con i fatti. Dimostrami che sei l'Alex di tre anni fa, sono fiduciosa che il tempo curerà ogni male." Infine Delia conclude la lettera ringraziando suo marito di tutto e augurando a loro due che un giorno possano avere dei figli.