La puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda venerdì 7 gennaio, ha alimentato la tensione che già c'era all'interno della casa. Al termine della diretta, infatti, Alessandro e Sophie hanno litigato più volte per l'immunità che il ragazzo ha deciso di dare a Gianmaria. L'ex tronista c'è rimasta male per il mancato supporto del fidanzato e l'ha rimproverato durante la notte: i due si sono mandati a quel paese, non riuscendo a trovare un punto d'incontro.

Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip

I rimproveri a Katia e a Lulù per le parole che si sono dette, l'astio di molti concorrenti verso Nathaly e la tirata d'orecchie generale per le cose che sono successe negli ultimi giorni, sono solo alcuni degli ingredienti della 32esima puntata del Grande Fratello Vip.

Visto che la diretta del 7 gennaio non era prevista fino a pochissimo tempo fa, gli autori hanno deciso di lasciare aperto il televoto tra Soleil, Nathaly e Carmen fino a lunedì prossimo: ieri sera, dunque, non sono state fatte le solite nomination.

A tarda ora, Alfonso Signorini ha convocato tutti i vipponi in "super led" ed ha chiesto loro di esprimere un voto in positivo con la seguente domanda: chi vuoi rendere immune al prossimo giro di nomination?

Katia, Lulù, Jessica, Gianmaria e Alessandro hanno ottenuto la maggioranza delle preferenze, quindi il 10 gennaio non potranno essere votati e quindi candidati all'eliminazione.

Il malcontento dell'influencer del Grande Fratello Vip

A spiazzare sia i telespettatori che gli abitanti della casa del Grande Fratello Vip, è stato soprattutto il voto di Alessandro nel momento delle immunità palesi.

Il bel Basciano, infatti, ha deciso di premiare Gianmaria, una persona che sente molto vicina e alla quale si sta legando parecchio nell'ultimo periodo.

Interpellata da Alfonso Signorini sul fatto che il ragazzo che sta frequentando non l'abbia votata, anzi le abbia preferito il suo ex Antinolfi, Sophie ha detto: "Me la pagheranno, stanotte li faccio dormire insieme in giardino così si abbracciano anche".

Se inizialmente sembrava scherzasse, è dopo la diretta che Codegoni ha manifestato tutto il suo malcontento per la mancata presa di posizione del modello col quale fa coppia da ormai un paio di settimane.

"Io parlo poco ma dimostro tanto, faccio i fatti. Lui, invece parla tanto e fa poco. Mi sono esposta e ho rischiato per lui, oggi gli ho dato l'ennesima dimostrazione perché l'ho votato mettendo da parte i miei amici Giacomo e Jessica", ha detto la ragazza la notte scorsa.

Lo scontro tra le mura del Grande Fratello Vip

Alessandro ha cercato un confronto con Sophie dopo averla vista con il muso lungo, ma la tensione ha preso il sopravvento quasi subito.

"Mi sono scocciato, ma pensi di avere a che fare con un co...?", ha tuonato Basciano prima di voltare le spalle alla giovane.

Il modello si è detto particolarmente infastidito dal fatto che Codegoni non si è molto sbilanciata quando Alfonso le ha chiesto se sono fidanzati oppure no: "Vuoi continuare a stare nel dubbio? Bene, la posizione allora la prendo io".

I due hanno continuato a bisticciare in altre zone della casa, fino allo scontro definitivo in camera da letto. La 20enne ha ricordato al compagno d'avventura le tante cose che ha fatto per lui (a partire dalla rottura immediata con Gianmaria pochi giorni dopo averlo conosciuto) e l'ha punzecchiato chiedendogli cosa lui abbia fatto per lei.

Di fronte a questa domanda Alessandro ha perso le staffe: "Mi hai rotto, me ne vado".

"Anche tu mi hai rotto", ha replicato l'ex tronista di Uomini e Donne prima di mettersi a dormire da sola.