Lulù e Katia sono ufficialmente ai ferri corti. Da giorni, infatti, le due concorrenti del Grande Fratello Vip non fanno che litigare e accusarsi di cose piuttosto gravi, come quella di aver usato frasi razziste. Sfogandosi con alcune compagne d'avventura, la principessina ha fatto sapere che in confessionale le avrebbero dato ragione nella discussione con Ricciarelli, anzi l'avrebbero addirittura rassicurata sul fatto che presto potrebbero essere presi provvedimenti.

Le parole di chi lavora al Grande Fratello Vip

La situazione all'interno della casa del Grande Fratello Vip sembra degenerare ogni giorno di più.

Il gruppo si è spaccato in due e le discussioni sono diventate una normalità.

A guidare le due fazioni di vipponi ci sono da un lato Katia e dall'altro Lulù: le due non fanno altro che scontrarsi davanti alle telecamere, rinfacciandosi comportamenti scorretti e usando parole spesso e volentieri non gradite dal pubblico.

Al termine dell'ennesima litigata con la cantante lirica, Selassié ha deciso di andare a sfogarsi con gli autori, ai quali ha fatto presente tutte le frasi poco carine che le sono state rivolte ultimamente.

La principessina ha protestato soprattutto per ciò che le ha detto la coinquilina quando l'ha invitata a tornare a studiare ma nel suo Paese, ignorando forse il fatto che le tre sorelle sono nate e cresciute in Italia, anche se hanno origini etiopi.

Le confidenze tra le mura del Grande Fratello Vip

Alla fine della chiacchierata con gli autori del Grande Fratello Vip, Lulù ha raggiunto le amiche ed ha raccontato loro cosa è accaduto poco prima nell'unica stanza della casa dove non ci sono le telecamere (o meglio, ci sono ma il pubblico non può assistere in diretta a ciò che succede all'interno).

"Dopo la battuta del razzismo mi hanno dato ragione in confessionale", ha fatto sapere la ragazza in merito ad alcune frasi che ha pronunciato Katia mentre litigavano.

La principessina si è sentita offesa e discriminata dall'invito di Ricciarelli di tornare nel suo Paese, per questo ha chiesto agli autori di prendere provvedimenti nei suoi confronti.

"Mi hanno anche detto di non preoccuparmi perché per loro è ben chiaro cosa sia successo", ha aggiunto Lucrezia nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 5 gennaio.

Selassié è apparsa piuttosto serena dopo la chiacchierata con gli addetti ai lavori, come se fosse stata rassicurata sul fatto che la cantante lirica non la passerà liscia per le parole che le ha rivolto nell'ultimo periodo.

Il web chiede la squalifica dal Grande Fratello Vip

In questi giorni Katia ha usato parecchie parole che in tanti ritengono offensive sia nei confronti di Lulù, che di Miriana.

La cantante sembra essere "fuori controllo", tant'è che molti spettatori del Grande Fratello Vip stanno chiedendo alla produzione di prendere dei seri provvedimenti nei suoi riguardi, soprattutto per le frasi che ha pronunciato sulla principessina (molte delle quali sono considerate razziste e discriminatorie).

Su Twitter dal 4 gennaio impazza l'hashtag "#FuoriKatia", una presa di posizione decisa da parte di quella fetta di pubblico che non sopporta più le accuse che la cantante fa a molti compagni d'avventura, soprattutto donne.

In un messaggio che stanno condividendo in tanti sui social network, si chiede espressamente la squalifica immediata di Ricciarelli dal gioco. Secondo una parte di telespettatori potrebbe essere un modo drastico per lanciare un segnale di correttezza e limpidezza al pubblico, che da settimane non fanno altro che assistere a liti e a momenti di tensione all'interno della casa più spiata d'Italia.