Il clima nella casa del GF Vip continua ad essere infuocato e, nel corso delle ultime ore, ci sono stati degli accesi scontri al vetriolo tra Katia e Lulù. Le due si sono ritrovate ai ferri corti: durante la lite sono volate parole grosse tra cui frasi ritenute razziste, pronunciate dalla cantante lirica nei confronti della principessina. Il 7 gennaio, nel corso della puntata serale del GF Vip, tra le due c'è stato un confronto ma al termine della trasmissione, Lulù è tornata a punzecchiare e sbottare contro la cantante lirica.

Lulù e Katia ai ferri corti nella casa del GF Vip e interviene Signorini

Nel dettaglio, dopo gli accesi scontri tra Katia e Lulù al GF Vip, Signorini ha scelto di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà per poter affrontare in prima persona la questione, guardando negli occhi le varie concorrenti.

Il padrone di casa del reality show Mediaset ha chiesto ai vari partecipanti di questa sesta edizione di ripristinare lo spirito goliardico e ludico delle scorse settimane, mettendo così da parte tensioni e scontri che non fanno bene a loro ma neppure al pubblico da casa.

Un discorso che sembrava essere una vera e propria ramanzina nei confronti dei vari vipponi che, in silenzio, hanno ascoltato le parole di Signorini.

La frecciatina di Lulù contro Katia dopo la puntata del GF Vip

Peccato, però, che subito dopo la puntata in casa si è tornato a parlare di quanto accaduto e in particolar modo, quando Soleil ha provato a giustificare le frasi razziste di Katia Ricciarelli nei confronti della principessina, la reazione di quest'ultima non è stata delle migliori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lulù, senza troppi mezzi termini, è tornata a sbottare contro Katia che si trovava a pochi metri di distanza all'interno della casa del GF Vip.

Soleil ha provato a spiegare che l'intento di Katia non fosse assolutamente razzista ma Lulù non ha accettato alcun tipo di giustificazione nei confronti della cantante lirica.

'Non intendeva mai', sbotta Lulù contro Katia Ricciarelli al GF Vip

"Non intendeva, non intendeva mai. Non intende mai niente, allora che parla a fare. Meglio star zitti se non intende nulla", ha sbottato Lulù spalleggiata anche da sua sorella Jessica la quale ribadiva la gravità delle frasi pronunciate da Katia Ricciarelli.

Katia, tuttavia, ha preferito restare in silenzio ed ha evitato di gettare ulteriormente benzina sul fuoco dopo gli accesi scontri di queste ore con la principessina.

Il clima all'interno della casa del GF Vip, però, continua ad essere infuocato e c'è da scommettere che anche nel corso delle prossime settimane, non mancheranno nuovi confronti/scontri che potrebbero portare a nuove spaccature tra il gruppo di concorrenti.