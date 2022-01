Alex Belli ha messo in scena un nuovo colpo di teatro, lasciando la moglie Delia Duran con un tweet pubblicato solo poche ore fa. Dopo il confronto avvenuto al Grande Fratello Vip, Belli ha fatto dietro front e ha mollato la moglie. Questo almeno è quello che si evince leggendo quanto scritto dall'attore sui social.

Alex molla Delia Duran con un Tweet

Forse il pubblico se lo aspettava, ma comunque sia l'ultimo gesto dell'ex gieffino Alex Belli sta facendo clamore. L'attore parmense poche ore fa ha pubblicato un tweet con il quale ha lasciato Delia Duran.

Proprio così, Belli ha deciso di chiudere la storia con Delia sui social. Questo almeno, è quello che Alex vuole far credere. In molti ormai non credono più a quella che viene definita come la "soap artistica". Anche nell'ultima diretta, Belli è stato preso di mira da più parti ed anche lo stesso Alfonso Signorini è sembrato stanco di tutto questo tira e molla tra lui, Delia e Soleil.

Amore mio💔mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola. #gfvip pic.twitter.com/nxmRahjFFD — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 22, 2022

Gf Vip, Alex critica Delia: 'Stupito dalle tue parole'

In tutta quella che viene definita più una farsa, ormai non si capisce più nemmeno chi recita e quale sia la parte che ciascuno deve interpretare.

Molti telespettatori pensano che ormai la cosa sia sfuggita di mano a tutti e tre i protagonisti di questa storia. Di certo con il tweet pubblicato da Alex, l'attore si garantirà un nuovo blocco nella prossima puntata del Gf Vip. Signorini avrà ancora una volta molta carne al fuoco. Proprio grazie al triangolo Alex, Delia e Soleil, il conduttore in questi mesi non ha di certo fatto fatica a trovare argomenti di cui parlare nelle dirette.

Sta di fatto che, scorrendo il post in questione, si legge che Alex sarebbe rimasto stupito dalle parole con cui Delia ha raccontato la loro storia: "Mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me".

Alex a Delia: 'Mi sottraggo e ti lascio camminare da sola'

Il tweet si conclude con Alex che recita queste testuali parole: "Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola".

Frasi che non sembrano dare adito a dubbi. Alex ha lasciato la moglie. Pensare che sino a poche ore fa, Belli aveva tutt'altro pensiero. Nell'ultima diretta infatti, confrontandosi con Delia, aveva continuato a parlare di amore, tanto che si era presentato fuori dalla porta rossa del Gf Vip con un anello per lei. Peccato che nemmeno dopo 24 ore dopo, l'attore abbia cambiato idea e abbia voluto far sapere a tutti quanti di aver lasciato Delia. Anche per questo, per gran parte del pubblico, Belli ha perso totalmente credibilità.