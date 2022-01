Si avvicina l'inizio del Festival di Sanremo, previsto per il prossimo 1° febbraio 2022, intanto arrivano nuove anticipazioni sulla kermesse. Quest'ultime riguardano in particolare la terza serata sanremese, quella di giovedì 3 febbraio, ad animare il Teatro Ariston saranno le cover scelte dai concorrenti. Si tratta di un evento nell'evento, volto a rendere omaggio ai brani cult della musica italiana e internazionale, tra cui sono previsti innumerevoli successi musicali degli ultimi decenni.

Fra gli artisti che hanno scelto di eseguire la cover di una canzone internazionale vi è Emma, che proporrà 'Baby one more time' di Britney Spears

Amadeus annuncia i duetti e le cover del Festival

C'è grande attesa generale per il Festival di Sanremo 2022, che andrà in onda su Rai 1 dal 1° al 5 febbraio 2022.

Nei giorni scorsi il conduttore Amadeus ha reso noti i duetti e le cover protagoniste della terza serata, eseguite da parte dei 22 Big del Festival.

Le Vibrazioni si esibiranno con "Live and Let Die" di Paul McCartney. Donatella Rettore proporrà "Nessuno mi può giudicare" di Caterina Caselli. Michele Bravi si esibirà sulle note di con "Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi" di Lucio Battisti. A quest'ultimo renderà omaggio anche Giusy Ferreri con "Io vivrò senza te".

Massimo Ranieri proporrà "Anna verrà" di Pino Daniele. Tananai canterà "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà. Fabrizio Moro opterà per "Uomini soli" dei Pooh. Rkomi eseguirà un medley sulle note delle hit di Vasco Rossi. Medley anche per Ana Mena e per Gianni Morandi.

Giovanni Truppi renderà omaggio a "Nella mia ora di libertà". Fra le donne Elisa canterà "What a feeling" di Irene Cara (da "Flashdance"), Noemi si esibirà in "You make me feel (like a natural woman)" di Aretha Franklin, mentre Iva Zanicchi proporrà "Canzone".

Achille Lauro si esibirà in "Sei bellissima", Dargen D'Amico canterà "Bambola".

Emma Marrone proporrà "Baby One More Time".

Mahmood eseguirà "Il cielo in una stanza". Matteo Romano "Your Song", Yuman proporrà "My Way". La new-entry al Festival, Aka7ven, "Cambiare" di Alex Baroni. Sangiovanni presenterà "A muso duro". La Rappresentante di Lista canterà "Be My Baby" . Highsnob e Hu regaleranno una versione personale di "Mi sono innamorato di te".

Irama presenzierà con Gianluca Grignani, sulle note di "La mia storia tra le dita".

Emma Marrone torna in gara a Sanremo

Emma Marrone torna in gara al Festival della Canzone italiana esattamente dieci anni dopo la vittoria ottenuta nel 2012 con il brano "Non è l'inferno".

Nell'attesa di segnare il ritorno al Teatro Ariston, via social la cantante ha intanto rotto il silenzio.

Emma, che nella serata del giovedì tributerà Britney Spears, ha rilasciato il seguente messaggio per i fan: "Vivo solo per questo momento. Ci vediamo a Sanremo, baby".