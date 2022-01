Non accenna a placarsi la rabbia di Katia nei confronti di alcune compagne di Grande Fratello Vip. Durante la cena dell'altro giorno, ad esempio, la cantante ha etichettato Jessica con un termine poco carino dopo averla vista ballare in modo provocante a tavola. Gli spettatori del reality si dicono stufi delle continue critiche di Ricciarelli alle principessine Selassié, e alcuni si spingono addirittura a richiedere un provvedimento disciplinare severo.

Nuovi attriti al Grande Fratello Vip

Quando mancano poche ore ad una nuova puntata del Grande Fratello Vip, i più attenti spettatori ci hanno tenuto a sottolineare l'ennesimo attacco di Katia ad una donna del cast.

Mentre tutti cenavano, Jessica si è alzata da tavola ed ha iniziato a ballare in modo sensuale una canzone che la regia aveva messo in diffusione in casa.

Questo comportamento non è piaciuto affatto a Ricciarelli che, rivolgendosi a Soleil, ha esclamato un brutto aggettivo.

La cantante lirica, dunque, ha dato della poco di buono alla maggiore delle sorelle Selassié solamente perché ha interrotto il pasto e ha improvvisato una danza davanti a tutti.

L'influencer italo-americana ha sorriso nell'ascoltare l'offesa della coinquilina alla principessina etiope, cosa che ha fatto arrabbiare ancora di più i sostenitori della ragazza.

I commenti del pubblico del Grande Fratello Vip

Tra i tanti che si sono esposti sui social network per commentare lo scivolone di Katia, spiccano coloro che hanno sottolineato la brutta parola che la donna ha rivolto a Jessica per un motivo piuttosto banale.

"Lei e Soleil fanno tanto le carine ma è chiaro che hanno un odio profondo verso Jessica e Lulù", ha scritto un fan del Grande Fratello Vip raccogliendo parecchi consensi.

Il fatto che Ricciarelli non sia mai stata punita per le cose poco carine che ha detto in questi oltre quattro mesi di reclusione nella casa più spiata d'Italia, sta spingendo alcuni fan a richiedere con insistenza un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, un modo per farle capire che sta esagerando ad offendere gratuitamente le sorelle Selassié.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"I genitori di Jessica dovrebbero fare una diffida. Katia sei indifendibile e gli autori stanno a guardare", "In tre mesi ha dato tanto materiale, possibile che nessuno la quereli?", "Continua con parole pesanti e viene protetta", questi sono solo alcuni dei messaggi che sono stati scritti contro la cantante protagonista della sesta edizione del reality Mediaset.

Attesa per un'altra puntata del Grande Fratello Vip

Anche se continuano a protestare con veemenza, i fan del Grande Fratello Vip sono consapevoli del fatto che Katia non verrà mai punita per le cose che dice tra le mura di Cinecittà.

Quando Ricciarelli si è scontrata pesantemente con Lulù, Jessica e Miriana, la produzione ha deciso di ridimensionare tutto facendo entrare Alfonso Signorini nella casa per un rimprovero generale.

Ancor prima che questa edizione del reality cominciasse, gli addetti ai lavori hanno precisato che avrebbero adottato una linea più morbida nei confronti degli scivoloni dei vipponi davanti alle telecamere, il tutto per evitare di squalificare molti di loro per frasi pronunciate con leggerezza.

Stasera, venerdì 28 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del format di Canale 5, una delle ultime in onda in questo giorno della settimana. Notizia di poco tempo fa, infatti, è che il GF Vip 6 si sposterà al giovedì sera tra un paio di settimane, andando a scontrarsi con Doc- Nelle tue mani 2, la fiction di Rai 1 che fa registrare ascolti record sin dal suo esordio sul piccolo schermo.