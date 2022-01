L'avventura di Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip 6 giunge al capolinea. Il 36enne campano, nella puntata di lunedì 31 gennaio con tutta probabilità comunicherà il ritiro dal Reality Show. Come anticipato qualche settimana fa da Gabriele Parpiglia, alla base dell'addio ci sono gli impegni di lavoro dell'imprenditore.

Antinolfi ha preso la sua decisione

In occasione della puntata di venerdì 28 gennaio, Gianmaria è stato escluso della nomination. Il concorrente aveva comunicato in confessionale l'intenzione di lasciare il gioco. Dunque, Signorini in accordo con gli autori aveva preferito evitare il voto del 36enne campano.

A quanto pare, Antinolfi è pronto a ritirarsi dal Grande Fratello Vip per tornare alla sua vita. Il bel campano per arrivare nella casa più spiata d'Italia, si era preso una pausa dal lavoro. Dopo quattro mesi di permanenza all'interno del reality show, però, il "momento sabbatico" è scaduto. Lo stesso Gianmaria ha rivelato ai suoi compagni d'avventura di uscire per tornare al lavoro. Ad anticipare l'uscita "imminente" del gieffino era stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista e autore del reality show, a Casa Chi aveva spiegato che l'azienda per cui lavora il 36enne lo aveva messo di fronte ad una sorta di ultimatum.

Nel momento in cui Gianmaria avesse deciso di proseguire il gioco, probabilmente avrebbe perso il lavoro.

Il percorso del gieffino

Sebbene Gianmaria si sia presentato ai telespettatori del GFVip come un "latin lover", era completamente sconosciuto al pubblico del piccolo schermo. Tuttavia, giorno dopo giorno il 36enne ha conquistato l'affetto e la stima di alcuni fan del programma e dei suoi compagni d'avventura.

In principio, Antinolfi era arrivato fidanzato con Greta.

Dopo una serie di dubbi, il diretto interessato aveva deciso di interrompere la neo frequentazione. All'interno della casa di Cinecittà, Gianmaria ha avuto dei momenti di alti e bassi con Soleil: l'influencer in passato è stata impegnata con l'imprenditore, ma tra i due non sarebbe finita. Successivamente il 36enne si era avvicinato a Sophie Codegoni.

All'inizio la 19enne milanese aveva rifiutato le avances, ma poi si era lasciata andare. Con l'ingresso di Basciano, però, Sophie ha "mollato" Gianmaria per il nuovo coinquilino.

All'ultimo Antinolfi si era dichiarato per Federica Calemme. Tra i due è sembrato esserci un ottimo feeling fin dall'inizio. Lo scorso venerdì, Federica è stata eliminata al televoto contro Nathaly Caldonazzo e Barù. Con l'uscita di Gianmaria Antinolfi, non è escluso che i due "vipponi" non continuino la conoscenza lontano dai riflettori.