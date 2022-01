Al termine della 35^ puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 17 gennaio su Canale 5, Jessica Selassié è scoppiata in lacrime. La Principessa non ha compreso l'attacco ricevuto dalla mamma di Sophie Codegoni. A tal proposito la diretta interessata ha precisato di essere sempre stata corretta nei confronti dell'amica.

L'accaduto

Sophie Codegoni ha ricevuto una sorpresa dalla mamma. La signora Valeria ha invitato la figlia ad aprire gli occhi sulle amicizie instaurate nella casa di Cinecittà. Come spiegato dalla donna, Soleil è una vera amica perché ha sempre detto cosa pensava davanti e mai alle spalle.

Al contrario, Jessica non farebbe altro che sparlare e mettersi in mezzo al rapporto della 19enne milanese con Basciano. Senza peli sulla lingua la mamma di Sophie ha attaccato la Principessa: "Ascolta tua sorella, stai facendo una brutta figura".

La reazione della Principessa

Al momento delle nomination, Jessica e Sophie si sono nominate a vicenda. Nel post-puntata, la Principessa ha avuto un crollo emotivo. Parlando con Giacomo Urtis, la 26enne è scoppiata in lacrime: "Mi hanno fatto passare da str...". Sulla base di quanto dichiarato la diretta interessata ha affermato: "Sono una persona con dei valori e ci rimango male". La sorella di Lulù ha precisato di non essersi mai voluta intromettere tra Basciano e Sophie.

Sebbene abbia sempre provato interesse per Alessandro, si è fatta da parte per il bene dell'amica. In merito al giudizio su l'orgoglio e la dignità, Jessica ha precisato che lo sapevano sia Codegoni che Basciano: "Lo penso in generale". La ragazza ha ribadito di non essere affatto una donna che ci prova con i fidanzati delle amiche.

Giacomo Urtis si è schierato dalla sua parte mentre Basciano ha cercato di rassicurarla: "Fuori c'è una percezione diversa". Il 30enne ligure si è detto dispiaciuto per vedere Sophie e Jessica l'uno contro l'altra. Il giovane si è detto fiducioso per un possibile chiarimento tra le due coinquiline. Poi, Basciano ha fatto sapere a Jessica che secondo lui sarà lei a vincere il GFVip: "Hai un'immagine bellissima fuori".

Manila: 'Chi ti segue sa chi sei'

Il giorno seguente la 35^ puntata del GFVip, Jessica ha continuato ad essere dispiaciuta per l'accaduto. Parlando con Manila Nazzaro, la diretta interessata ha ammesso di non avere compreso l'atteggiamento di Soleil. Secondo la Principessa, la coinquilina avrebbe dovuto prendere le sue difese. Per l'ex Miss Italia invece, non è così perché la 27enne italo-americana ha sempre pensato che Jessica sia una persona falsa.

Mentre Jessica ha ribadito il suo punto di vista su Sophie e Basciano, Manila l'ha rassicurata: "Chi ti segue sa chi sei". A quel punto la Principessa ha rivelato di avere paura di uscire al televoto solamente per la situazione che si è venuta a creare all'interno della casa.