Nuova gaffe da parte della regia del Grande Fratello Vip 6. Nella giornata di venerdì 21 gennaio, a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, la regia del programma si è resa protagonista di un errore che non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori che seguono e commentano il programma sui social. A un certo punto infatti, durante la diretta di Mediaset Extra, è apparso il confessionale dei concorrenti che sono in nomination questa settimana.

Il confessionale dei nominati del GF Vip trasmesso in diretta: gaffe della regia

Nel dettaglio chi stava seguendo la diretta del Grande Fratello Vip 6, in onda in tv e streaming, ha avuto modo di rendersi conto della gaffe compiuta dalla regia del reality show.

Per circa trenta secondi, infatti, è andata in onda la diretta del confessionale che, come da tradizione, non viene mai trasmesso nel corso della diretta, bensì fruibile solo agli autori del programma che poi montano le clip da trasmettere nel corso degli appuntamenti del daytime in onda su Canale 5, anche durante le puntate serali.

Invece, nel pomeriggio, il confessionale di Giacomo, Jessica, Davide e Federica è stato trasmesso per errore della regia anche in diretta televisiva.

Errore della regia e confessionale trasmesso in diretta al GF Vip

Trattasi di una gaffe che non è passata inosservata agli occhi dei numerosi spettatori e fan del reality show, che commentano tutto in rigorosa diretta, 24 ore su 24.

Non è la prima volta che ciò accade, dato che già in passato, durante questa sesta edizione del GF Vip, vi sono state altre gaffe del genere.

Qualche mese fa, ad esempio, è stato trasmesso per errore parte di un confessionale di Jo Squillo in diretta e successivamente è stata la volta di Jessica Selassié.

Errori a parte, nella serata del 21 gennaio, in prime time, andrà in onda una nuova attesissima puntata del reality show condotto da Signorini.

Le anticipazioni sul GF Vip del 21 gennaio: ecco cosa succederà in diretta tv

I colpi di scena non mancheranno, dato che ci sarà spazio per una nuova eliminazione dal gioco. Uno tra Davide, Jessica, Valeria-Giacomo e Federica dovrà abbandonare per sempre il cast del GF Vip per volere del pubblico da casa.

In questo nuovo appuntamento con il reality show Mediaset ci sarà spazio anche per il ritorno in casa di Alex Belli.

L'attore, infatti, tornerà a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà e lo farà per avere un nuovo confronto con Soleil e sua moglie Delia Duran, dopo che in questa settimana è stato tirato in ballo più volte dalle due donne protagoniste di questa sesta edizione.