Continua su Rai 1 la messa in onda della soap opera Il Paradiso delle Signore. Negli episodi in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022 ci sarà un colpo di scena riguardante la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, la quale scatenerà il nervosismo del cognato Umberto Guarnieri a causa della sua sparizione.

Spoiler Il Paradiso delle signore, dal 31 gennaio al 4/02: Sandro e Vittorio fanno pace

Nelle puntate che verranno trasmesse su Rai 1 dal 31 gennaio al 4 febbraio, Sandro dopo il faccia a faccia con Tina dirà a Vittorio di essere deciso a restare a Milano.

Il discografico inoltre chiederà alla signora Agnese di dargli un consiglio per riconquistare sua figlia. Il direttore Conti, in difficoltà a causa di Sandro, deciderà di prendersi del tempo con Tina per capire come gestire il loro rapporto. Il discografico, dopo aver avuto un dialogo con la giovane cantante, chiederà a Vittorio di ospitarlo da lui: quest’ultimo non avrà altra scelta che accettare Sandro come suo coinquilino, ma il suo imbarazzo sarà più che evidente.

Vittorio e Tina si decideranno a far sapere al discografico della loro relazione, proprio quando lui troverà il foulard della consorte sotto il letto del direttore: nonostante Conti cercherà di giustificarsi, Sandro sarà deciso ad andarsene via dalla città.

Vittorio, dopo essersi riconciliato con il discografico, accetterà di dargli una mano per far tornare tra le sue braccia Tina.

Adelaide scompare all’improvviso, Dante vuole vendicarsi di Vittorio

Intanto Umberto verrà a conoscenza che Adelaide non è stata sincera con lui riguardo alla sua partenza.

Nel frattempo a Gemma non passerà inosservato il turbamento di Gloria a causa della sua lettera minatoria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quest’ultima sceglierà di sfogarsi con Armando, mentre Ezio dirà finalmente la verità a Veronica, che non perderà tempo per avere un confronto con la capo commessa.

Umberto, nervoso per la scomparsa improvvisa della cognata, non la prenderà bene quando riceverà una proposta di Dante riguardo al contratto con gli americani: quest’ultimo, oltre a voler concludere l’affare sancito con il Paradiso, sarà intenzionato a portare avanti la propria vendetta contro Vittorio.

Gemma si sente in colpa, Irene arrabbiata con Salvatore

Nel contempo Marco verrà invitato a casa Colombo, nonostante si respirerà un clima di forte tensione a causa della minaccia ricevuta da Gloria. Quest’ultima tenterà di parlare con zia Ernesta per capire chi è la mittente della missiva che ha ricevuto. Non passerà molto per vedere Gemma assalita dai sensi di colpa per il cattivo gesto fatto nei confronti della capo commessa.

Veronica intanto inizierà ad avere il sospetto che possa essere stata sua figlia a scrivere la lettera a Gloria.

Mentre proseguiranno i preparativi per la nuova collezione al Paradiso, Flora vorrà realizzare un capo ispirato alla giacca che Gemma indossa per svolgere il suo ruolo da cavallerizza al circolo.

Irene sarà piuttosto arrabbiata con Salvatore appena verrà a conoscenza del fatto che è intenzionato ad acquistare la casa in cui lei vive e che il padre di Gabriella ha messo in vendita. Anche se il barista siciliano non sarà del tutto certo di riuscire a comprare l’appartamento.