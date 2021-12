I colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, in queste ultime ore, Gianmaria Antinolfi ha confessato ai suoi compagni di gioco di aver avuto un incontro del tutto particolare all'interno del confessionale. Parlando con Soleil e Giacomo, Gianmaria ha svelato di aver visto un topo in una delle sue ultime entrate nel confessionale e di essere rimasto a dir poco basito e, al tempo stesso, terrorizzato.

Un topo avvistato nella casa del GF Vip: il racconto di Gianmaria

Nel dettaglio, in queste ultime ore ha destato "scalpore" sui social la confessione di Gianmaria Antinolfi che, parlando con gli altri inquilini che con lui stanno vivendo questa esperienza nella casa del GF Vip, ha svelato quanto gli è accaduto in confessionale.

L'ex fidanzato di Soleil Sorge e Belen Rodriguez ha raccontato che, aprendo la porta, si è ritrovato a fare i conti con la presenza di un topo e che, appena lo ha visto, gli sarebbe addirittura saltato addosso. "Apro, questo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio addosso", ha raccontato Gianmaria parlando della sua disavventura in casa con il topo.

'Sono scappato via', ammette Gianmaria parlando del topo nel confessionale del GF Vip

"Sono andato indietro, poi sono scappato ed è uscito fuori", ha aggiunto ancora Gianmaria che, col suo racconto, ha lasciato interdetti Giacomo e Soleil che lo stavano ascoltando. Ma che fine ha fatto quel topo uscito dal confessionale del GF Vip? Secondo Gianmaria avrebbe abbandonato il confessionale e si sarebbe diretto verso la casa di Cinecittà, anche se al momento gli altri concorrenti non lo avrebbero ancora beccato.

In attesa di scoprire se il "topo-gate" che abita nel confessionale del GF Vip sarà oggetto di discussione all'interno della casa di Cinecittà, in queste ultime ore Gianmaria si è reso protagonista anche di uno scontro infuocato con Katia Ricciarelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scoppia la lite tra Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli nella casa del GF Vip: ecco cosa è accaduto

Il battibecco tra i due è nato nel momento in cui la cantante lo ha rimproverato per l'outfit che aveva scelto in vista dello spettacolo natalizio che avrebbero messo in scena in casa.

Katia ha chiesto al giovane imprenditore di togliersi la t-shirt bianca che aveva indossato e la reazione di Gianmaria non è stata proprio delle migliori.

Immediata la risposta di Katia che ha prontamente sbottato contro Antinolfi, chiedendogli di non prenderla in giro e ammettendo di essere stufa del fatto di doverlo sempre pregare per fare qualcosa all'interno della casa del Grande Fratello Vip.