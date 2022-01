Le parole che mamma Valeria ha usato nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì sera, sembra stiano influenzando parecchio Sophie all'interno della casa. A notare un cambio di atteggiamento da parte della 20enne, sono state entrambe le sorelle Selassié, che non hanno perso l'occasione per punzecchiare l'ormai ex amica sulla decisione di riavvicinarsi a Soleil dopo essersene dette e fatte di tutti i colori in questi mesi.

L'amicizia che fa discutere al Grande Fratello Vip

"Jessica non è una vera amica, parla male di te alle spalle.

Di Soleil ti puoi fidare", sono questi i consigli che Sophie ha ricevuto dalla madre nel corso dell'incontro che hanno avuto in diretta al Grande Fratello Vip l'altra sera.

La signora Valeria ha cercato di far aprire gli occhi alla figlia soprattutto sull'ambiguità della principessina etiope che, a suo avviso, le starebbe vicino solamente per cercare di intromettersi tra lei ed Alessandro.

Dopo questo faccia a faccia familiare, è cambiato molto all'interno della casa: Codegoni ha preso le distanze dalla maggiore delle sorelle Selassiè e si è riavvicinata a quella concorrente che fino a poco tempo fa considerava la sua "acerrima nemica".

L'ex tronista e Sorge, infatti, sono tornate a parlarsi e a confidarsi come facevano all'inizio del programma, e questo non è sfuggito alle vippone che ora si sentono trascurate e messe da parte dalla coinquilina.

Le critiche all'influencer del Grande Fratello Vip

La prima a protestare per il riavvicinamento tra Sophie e Soleil, è stata Lulù. La mattina del 20 gennaio, infatti, la giovane ha rimproverato a Codegoni un cambio di atteggiamento sia nei suoi confronti che in quelli della sorella Jessica: a loro, infatti, ora la 20enne sembra preferire di gran lunga Sorge.

"Ci ridi, vai nella sua stanza. Io ci rimango molto male perché lei è una persona che ci ha fatto del male, ci odia", ha detto Selassié nell'acceso confronto che ha avuto con la compagna d'avventura nelle scorse ore.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha rivendicato il suo diritto a trascorrere le giornate con chi vuole, soprattutto dopo che la madre le ha detto cose poco carine su una vippona che reputava più di un'amica.

Anche la maggiore delle principessine ha commentato il distacco di Sophie e l'ha fatto con un'ironia pungente che è piaciuta molto ai telespettatori.

D'accordo con Lucrezia, infatti, Jessica ha giustificato la ritrovata sintonia tra Codegoni e Sorge così: "Sono di nuovo amiche perché gliel'ha detto la mamma".

Rapporti in bilico al Grande Fratello Vip

L'ingresso di Alessandro Basciano nella casa del Grande Fratello Vip, ha influito parecchio nel gelo che si è venuto a creare tra Sophie e Jessica di recente.

Entrambe le ragazze si sono dette interessate al modello sin dall'inizio, ma la preferenza che lui ha espresso nei confronti di Codegoni ha cambiato le cose.

La principessina etiope sembra non volersi rassegnare nel tutto e questo provoca un evidente fastidio in quella che è sempre stata una sua cara amica.

Dopo che mamma Valeria l'ha messa in guardia sulla maggiore delle Selassié, poi, la bella ex tronista di Uomini e Donne non ha fatto altro che dubitare di lei fino alla rottura definitiva di questi giorni. Chiacchierando con le compagne d'avventura, infatti, la 20enne ha detto che non intende riallacciare i rapporti con la sorella di Lulù perché non si fida più di lei: secondo Sophie, infatti, Jessica non vedrebbe l'ora di intromettersi tra lei ed Alessandro proprio adesso che sono riusciti a raggiungere un piacevole equilibrio dopo settimane di battibecchi e incomprensioni.