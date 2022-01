Continua l'appuntamento con la fiction Doc - Nelle tue mani con protagonista l'attore Luca Argentero nei panni di un chirurgo del Policlinico Ambrosiano. La trama della terza puntata prevista per il 27 gennaio in prima serata assoluta sui teleschermi di Rai 1 rivelano che non mancheranno colpi di scena. In sintesi, Andrea Fanti entrerà in rivalità con Edoardo Valenti, il primario dell'ospedale. Tuttavia, nasceranno delle tensioni anche tra Gabriel ed Elisa a causa del loro trascorso sentimentale.

Anticipazioni Doc - Nelle tue mani, puntata 27 gennaio: Andrea entra in competizione con Edoardo

Le anticipazioni di Doc - Nelle tue mani, riguardanti la terza puntata che i telespettatori avranno modo di vedere giovedì 27 gennaio in prima visione sui teleschermi di Rai 1 annunciano sorprese a non finire.

Nel primo episodio della serata intitolato "L'attenzione", Andrea si getterà a capofitto nella sua missione. Il chirurgo, infatti, si impegnerà a far capire di essere ancora all'altezza del primariato. Per questo motivo, Fanti deciderà di seguire ben due pazienti che arriveranno in corsia, tanto da portarlo a scontrarsi duramente con Cecilia, una delle new entry di questa seconda stagione. Inoltre, lo porterà in competizione con il primario Edoardo Valenti interpretato dall'attore Giordano Bruno.

Inoltre, tutta l'attenzione sarà catalizzata da Agnese, la quale apparirà molto turbata dalla pandemia di coronavirus. Inoltre, la donna avrà dei problemi a gestire il figlio preso in affido e il ritorno in corsia dopo l'apertura di un'inchiesta e il conseguente addio come direttrice sanitaria. Uno stress che porterà la dottoressa a non agire limpidamente con i pazienti della struttura.

Gabriel ed Elisa alle prese con i loro scheletri nell'armadio

Nel secondo episodio "Il gusto di viversi" in programma il 27 gennaio, Andrea ed Edoardo saranno protagonisti di una guerra senza esclusioni di colpi. Inoltre, il protagonista dovrà affrontare un caso di un ragazzo, con due genitori molto presenti che lo costringeranno a rivalutare il suo ruolo di padre.

Intanto, Gabriel ed Elisa dovranno vedersela con uno chef stellato diventato troppo aggressivo con il suo staff. Tutto questo porterà i due dottori ad affrontare i loro scheletri nell'armadio, che credevano di aver cancellato per sempre. Nonostante gli sforzi, i due dimostreranno di non riuscire a reprimere i sentimenti che li avevano uniti in precedenza.

La seconda stagione di Doc - Nelle tue mani è in onda ogni giovedì in prima serata su Rai 1, mentre può essere rivista in modalità on demand sulla piattaforma totalmente gratuita Rai Play o in replica su Rai Premium.