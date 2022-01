Cresce la preoccupazione per le condizioni di Lolita in Una vita: le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022 non portano buone notizie per la povera Casado. A peggiorare lo stato delle cose, anche il tradimento di Antonito con Natalia, che ha spezzato il cuore di Lolita. Il giovane Palacios è stato cacciato di casa, nonostante le sue giustificazioni. Genoveva è uscita dal carcere e sta facendo di tutto per riacquistare la sua reputazione davanti agli occhi dei vicini. Rosina e Susana hanno creduto alla sua versione e, per giunta, le hanno mostrato la loro solidarietà per una sentenza tanto ingiusta.

Salmeron sta anche mettendo in cattiva luce Felipe, da lei dipinto come un traditore e un marito che l'ha accusata ingiustamente per la morte di Marcia. La sua abile arte manipolatoria la porterà a raggiungere i suoi loschi intenti. Alvarez Hermoso, stanco di combattere contro i mulini a vento, deciderà di lasciare per sempre Acacias, sperando di rifarsi Una vita. Intanto, la salute di Lolita peggiora progressivamente, tanto da rendere necessario un ricovero in ospedale. La diagnosi spiazzerà Antonito, che preferirà mentire alla moglie per non farla soffrire ancora di più.

Una vita, anticipazioni delle puntate settimanali: Felipe lascia Acacias 38

La scarcerazione di Genoveva ha gettato Felipe nello sconforto.

La giustizia non ha fatto il suo corso e questo è per lui intollerabile. Dopo la messa commemorativa organizzata dalla stessa Salmeron in onore di Marcia, l'avvocato decide di lasciare per sempre il quartierino, stanco di combattere.

Saputa la novità, Genoveva proverà a fermare Felipe, ma non ci sarà nulla da fare. A breve partirà per raggiungere suo figlio Tano, sperando di voltare pagina una volta per tutte.

Nel frattempo, cresce la curiosità di Genoveva nei confronti di Aurelio, tanto da fissare un appuntamento per conoscerlo meglio.

Lolita peggiora sempre di più

Intanto i medici sottopongono Lolita a vari test in ospedale, preoccupati per le sue condizioni di salute che peggiorano progressivamente. Antonito è divorato dai sensi di colpa e spera che la moglie possa guarire.

Il giovane Palacios vuole liberarsi la coscienza e così finisce per confessare a Miguel il tradimento con Natalia, spiazzandolo.

Ramon e Antonito mentono a Lolita, anticipazioni di Una vita

Purtroppo, i medici scopriranno che Casado è affetta da una grave malattia. Lolita non sa ancora la verità e Ramon e Antonito decidono di nasconderle il suo reale stato di salute, nell'attesa di trovare una possibile soluzione.

Cresce la preoccupazione per i fan: Lolita muore nelle prossime puntate di Una vita? La situazione è molto grave, ma Antonito non si rassegnerà al triste destino, mettendosi alla ricerca di un medico in grado di fare il miracolo.